'İş dünyasının finansman sorunu devam ediyor'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, daha önce farklı illerde de gerçekleştirilen iş dünyası buluşmalarını dün de Kayseri’de gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda iş dünyasının talep ve sorunlarını dinleyen Mahmut Gürcan’a, toplantının basına açık kısmında hitap eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Yüksek enflasyon ortamı, yatırım iştahını azaltırken, firmalarımızın öz kaynaklarını maalesef eritti. Faiz politikasındaki değişikliklerin ardından, işletmelerimizin finansmana erişimi zorlaştı, kaynak girişine duyduğumuz ihtiyaç arttı. Devletimizin sunduğu asgari ücret desteğinin yeni yıldan itibaren en az bin TL olarak devam etmesi ve gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, gerek işletmelerimiz gerekse de çalışanlarımız için oldukça önemli bir adım olacak. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam yaratsın. Bu yöndeki olumlu adımları yakından takip ediyoruz. Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım” dedi.

Gülsoy, iş dünyasının hedeflere ulaşma noktasında ellerinden gelen desteği verdiğini de belirtti.

“Sıkıntılarımız hat safhada”

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da, özellikle ticari kredi kartlarındaki taksitlerin kısıtlanmasına yönelik uygulamanın kayıt dışılığa teşvik ettiğini belirterek, “Türkiye yüksek enflasyon, yüksek kur riski ve yüksek faizle, kredi kartlarının taksitlerinin kısıtlanması sıkıntılarıyla ticari ve sanayi hayata devam ediyor. Bankalarda kredilerde erişim nispeten kolaylaşmakla birlikte faizlerin yüksekliği nedeniyle hala krediye erişimde zorluklar yaşıyoruz. Ticari kartlarda kredi taksitlendirmesine sürekli kısıtlama geliyor. Bu durum kayıt dışılığa da sebep oluyor. Dolayısıyla bu uygulamanın tam tersi olmalı. Ticari kredi kartlarının kısıtlanması yerine artırılması lazım. İnsanların kayıt dışılığa yönlendirilmemesi lazım. Sıkıntılarımız hat safhada, yeni önlemlerle ticareti ve sanayiyi kolaylaştıracak önlemler almalıyız” diye konuştu.

“545 emlakçıya 54.5 milyonluk ceza kesildi”

İş dünyasının talep ve sorunlarını basına kapalı olarak dinleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, soru-cevap kısmı öncesi yaptığı açılış konuşmasında ise bakanlığın faaliyetlerinden bahsetti. İş inşalarını iç ve dış pazarda adil bir ortam oluşturarak korumaya yönelik atılan adımlardan bahseden Gürcan, stokçuluk yapan ve haksız rekabette bulunan firmalar için kapatma cezaları geleceğini de söyledi. Fahiş fiyat ve stokçulukla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini ve tüm illerde tüm sektörlere yönelik çalışmalarının olduğunu paylaşan Gürcan, “545 emlakçıya 54.5 milyon ceza kesildi” dedi. Enflasyonla mücadele için perakende sektöründe başlatılan kampanyanın da büyüyerek devam ettiğini söyleyen Gürcan, “Kampanya her geçen gün daha fazla işletmenin katılımıyla devam ediyor. Bakanlığımıza kampanyaya katıldığını bildiren 350 firma 50 binin üzerinde mağazası ile kampanyamıza destek veriyor” ifadelerini kullandı.