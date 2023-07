İskenderunlu Erdoğan’ın ABD başarısı

Takip Et

ABD’deki Türk öğrencilere danışmanlık yapan StudyinAmerica.com Eğitim Danışmanlığı’ndan alınan bilgiye göre; ABD’deki en başarılı 25 mezun arasına giren Can, İskenderun’da Mustafa ve Burcu Erdoğan’ın oğlu olarak dünyaya geldi.

İlköğrenimini İskenderun’da tamamladıktan sonra Türkiye derecesi ile yatılı olarak Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ne giden Can Erdoğan, okulun fizik olimpiyatları takımında yer aldı ve Koç Üniversitesi’nde koroner arter bypass ameliyatlarına alternatif bir yöntem geliştirmek üzerine çalıştı.

Erdoğan, aynı zamanda arkadaşları ile kurduğu yazılım takımıyla Intel tarafından düzenlenen hackathon’da İstanbul şampiyonu oldu. Girişimciliğe de ilgi duyan Can Erdoğan, 10’uncu sınıfın yazında MIT’de Sanal Gerçeklik ile fobilerin tedavisi üzerine bir şirket kurdu ve bu şirket New York ve Boston bölgesindeki önemli firmaların ilgisini çekti. Bu süreçte tam burslu kabul aldığı MIT Launch programında MIT ve Harvard Business School hocalarından stratejik yönetim ve işletme alanında dersler aldı. Program sonunda liderlik, girişimcilik, ve sosyal ilişkileri üst düzey öğrencilere verilen ‘The Best Networker Award’ ödülü kazandı. Bir sonraki yaz burslu olarak Yale Young Global Leaders programına seçilerek işletme ve bilgisayar dersleri aldı.

Üyesi olduğu robotik takımı Integra ile birlikte ABD Houston’da düzenlenen dünya şampiyonasında 3 bin 400 takım arasından Chairman’s Award Finalist Ödülü’ne layık görülen başarılı öğrenci; bu süreçte 11 gün kuyuda mahsur kalan bir köpek yavrusu olan ‘Kuyu Köpek’in kurtarılmasında sağladıkları katkı nedeniyle basınının dikkatini çekti. Üyesi olduğu robotik takımı ile beraber robotik bölüm başkanı Oussama Khatib tarafından Stanford Üniversitesi’ne davet edildi.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Eski Başkanı Köksal Toptan ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov tarafından Global Liderlik Forumu’nda ödüle layık görülen İskenderunlu Can, lise sonrasında tıp ve mühendislik alanında Amerika’nın en iyi okullarından Rice Üniversitesi’nden tam burs alarak Amerika’ya yerleşti. Üniversite 2. sınıfta Rice Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği başkanlığına seçildi ve bu görevi iki sene yaptı.

Rice Üniversitesi’den mezuniyeti sonrası Silikon Vadisi’nde Intuitive Surgical’da veri bilimi alanında çalışmak üzere teklif aldı. Erdoğan, önümüzdeki süreçte yapay zeka ve tıbbın kesiştiği alanda projeler geliştirmeyi planlıyor.