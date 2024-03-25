'İzmir, Almanlar için sağlık üssü olabilir'

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in dünyada sayılı sağlık turizm merkezlerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in Alman vatandaşlar için bir sağlık üssü olabileceğini vurguladı. Schröer ise, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde yatırım yapmak isteyen Türk firmaların, 100 milyonluk tüketiciye ulaşarak dünyanın en büyük pazarına girme şansını elde edebileceğine dikkat çekti.

“Türkiye ve Almanya ticareti hız kesmeden büyüyor”

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin son 5 yılda hız kesmeden büyüdüğüne dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu bağlamda, 2023 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 49.6 milyar dolar ile bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını memnuniyetle belirtmek isterim. Toplam hacme baktığımızda, Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İzmir’in Almanya ile olan ticaretinde ihracat fazlası veren bir kent olduğunu görüyoruz. Aynı tabloyu ulusal verilere yansıtmak bizlerin elinde. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri birlikte çalışarak karşılıklı denge içerisinde büyütebiliriz” dedi.

Alman vatandaşlarının yaşam süresinin uzun olması ile birlikte; ülkede sağlık yatırımlarının kısıtlılığının tedaviye ulaşma sürelerinin uzamasına neden olduğunu söyleyen Özgener, “İzmir, nitelikli kamu ve özel sağlık kuruluşları, uygun iklim koşulları, termal tedavi ve konaklama olanaklarına sahip bir kent. Kentimizin iyi yaşam temasından hareket ederek dünyada sayılı sağlık turizm merkezlerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada İnciraltı bölgesinin bu vizyon doğrultusunda değerlendirilmesiyle önemli bir adım atılacağı kanaatindeyiz. Bu durumdan kendimize görev çıkararak, Türkiye ile Almanya arasındaki sağlık turizmini güçlendirecek girişimlere destek verebileceğimiz ve birlikte projeler geliştirebileceğimiz kanaatindeyim” diye konuştu.

“100 milyon tüketiciye ulaşmak mümkün”

Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ihracat partneri konumunda olduğuna dikkat çeken Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer de, “Binlerce Türk şirketi Almanya’da faaliyet gösterirken Türkiye’de de 8 bin Alman şirketi bulunuyor. 18 milyonluk nüfusu ile GSYİH’nın yüzde 22’sine sahip olan ve Almanya’nın sanayi merkezi niteliğindeki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 300 Türk şirketi ve 4 Türk konsolosluğu mevcut. Avrupa’nın tam ortasında yer alan eyalette yatırım yapmak isteyen firmalar, 100 milyonluk tüketiciye ulaşarak dünyanın en büyük pazarına girme şansını elde edebilir” dedi.