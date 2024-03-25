Şanlıurfalı ihracatçılar için ‘Alo Destek Hattı’ kuruluyor

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 4.Kat Göbeklitepe Toplantı Salonunda imzalanan protokol ile kentin ihracat potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu arasında imzalanan protokol kapsamında ihracat işlemlerinde rehberlik ve eğitimlerin düzenlenmesi hedeflenirken aynı zamanda firmalar arasındaki iş birliği olanaklarının da artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir bir döngü oluşturulacak

Protokol ile ilgili olarak yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu arasında imzalanan olan protokolde; İhracat İşlemlerinde Rehberlik, Eğitim ve Bilgilendirme, Sorun Çözme ve Destek, İhracat Potansiyelinin arttırılması, Hızlı ve Etkili Çözüm, İş Birliği Olanakları konuları ele alınarak ilimizin ihracat potansiyelini desteklenecek. Protokolümüz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Harran Üniversite arasındaki iş birliğini vurgulayarak, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve ihracat potansiyelinin artırılması için ortak çaba göstermeyi amaçlıyor. Bu şekilde, sürdürülebilir bir döngü oluşturularak, Şanlıurfa'nın ihracat potansiyelinin artırılması hedefliyoruz.”