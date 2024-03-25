Tarımsal üretim hibelerle kalkınıyor

MERSİN / EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında yapılan tohum dağıtım töreni, Tarsus Ticaret Borsası’nda (TTB) gerçekleştirildi.

Uzun yıllar boyunca nadas alanları ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması yönündeki talepleri ilgili bakanlığa ilettiklerini vurgulayan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi desteklenmesine dair kararın çok isabetli olduğunu söyledi. Hibe edilen tohumlarla dışa bağımlı olunan ürünlerde ithalatın önleneceğinin altını çizen Mustafa Teke, yakalanacak verim artışıyla sınırlı alanlardan daha fazla hasat yapılacağına dikkat çekti.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise tarımsal üretimi teşvik eden ve tarımsal üretim alanlarının atıl durumdan çıkarılmasına olanak sağlayacak teşvik ve hibelerle hem üreticinin hem de ülkenin kazançlı çıkacağını aktardı. Konuşmaların ardından 200 üretici için hazırlanan toplam 2 bin 540 kilogram ağırlığındaki ayçiçeği tohumu sahiplerini teslim edildi.