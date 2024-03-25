'Antalya limanı ile havalimanı arasında deniz boru hattı yapılsın'

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, yerel seçimlere az süre kala belediye başkan adaylarına, denizcilik sektörüyle ilgili önerilerde bulundu.

Antalya Uluslararası Havalimanında uçakların ihtiyacı için yıllık 60 bin tankerin karayoluyla taşıma yaptığını ifade eden Ünlü, havalimanının 80 milyon yolcu kapasiteye ulaşması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Havaalanının genişletilmesiyle uçakların yakıt ihtiyacını karşılamak için tanker trafiğinin daha da artacağını ve kent ulaşımında tehlike oluşturacağını vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu.

‘’Antalya deniz limanı İle havalimanı arası denizin altında yapılacak Uçak Yakıtı Taşıma Petrol Boru Hattı Projesi bir an önceye devreye girmeli. Böylece Antalya deniz limanı ile Antalya havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tanker kara yolu trafiğinden çekilecek, çevre kirliliği azalacak.’’

Denizcilik Müzesi

Antalya Denizcilik Kültür Ve Sanat Projeleri kapsamında Deniz ve Denizcilik Müzesi kurulması gerektiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti.

‘’640 kilometrelik sahili ile ülkemizin 2. büyük kenti olan Antalya’nın Dünya çapında bilinen denize kıyısı olan tüm büyük şehirlerdeki örnekleri gibi bir Deniz ve Denizcilik Müzesine ihtiyacı vardır. Denizi ve denizciliği tanıtmak, insanları denize yaklaştırmak için Deniz ve Denizcilik Müzesi çok büyük önem arz etmektedir. Müze, Liman kavşağı eski Rockland mağazası veya 5M Migros ile Akvaryum arasında denize yakın ulaşımı kolay bir mevkide yapılmalıdır.’’

Temel Reis Deniz Evi

Geniş kapsamlı etkinliklerin gerçekleştirileceği Deniz festivali ile Denizcilik Fuarı düzenlenmesini, Temel Reis Deniz Evi kurulmasını ve Antalya Kısa Film Denizcilik Festivali yapılmasını öneren Ünlü, şöyle devam etti.

‘’Deniz Festivali Antalya’da ilk olacak. Festival Altın Portakal film festivali ile birleştirilip, her yıl genişleyerek kabotaj bayramı içerisinde yelken, sörf, dragon yarışları ve fotoğraf yarışmaları yapılarak geniş kapsamlı olarak birlikte kutlanmalıdır. Festival sadece denizcilik temasını işleyen uluslararası katılıma açık bir festival olması Antalya ve Türkiye için önemlidir. Antalya Kısa Film Denizcilik festivali sektörümüzdeki STK’lar ile işbirliği yapılarak düzenlenmelidir. İlk seferine Antalya'dan çıkan ve ilk gemisini Antalya'dan alan namı değer Kaptan-I Derya, Kızıl Sakal olarak bilinen Türk tarihinin Amirali Barbaros Hayrettin Paşa anıtı Konyaaltı’nda yapılması anlamlı olacaktır.’’

Kaleiçi Alan Yönetimi Projesi

Tarihi Kaleiçi iskele ve rıhtımı ile sur ve burçlarda doğal etkenler nedeniyle tahribatlar oluştuğuna dikkat çeken İzzet Ünlü, önlem alınmaması halinde mendirekte çökmelerin olabileceğine dikkat çekti. Ünlü şunları kaydetti.

‘’Tarihi Kaleiçi iskelende tamir, bakım ve onarımı ile iskelenin koruma altına alınması için yapılması gereken deniz yapılarına, yapılan hesaplamalara göre 1 yıllık kısa vadede 10 milyon dolar, 5 yıllık orta vadede 20 milyon dolar gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında ve bütçesinde, zorunlu olan bu yatırım için kaynak ayrılmalıdır. Kaleiçi’nde Alan Yönetimine gidilmeli, Kaleiçi Yönetimine Özerk Bütçeli kurumlar statüsü verilmelidir.’’