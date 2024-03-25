Schattdecor, Ortadoğu pazarında da lider

Sabiha TOPRAK

Schattdecor Ortadoğu ve Strateji Geliştirme Müdürü Erkan Sürat, “Panel ve mobilya sektöründe kullanılmak üzere yüzey dekorları geliştiriyoruz. Tasarım ve dekor geliştirme sürecinden, uygulama teknolojisine kadar geniş kapsamlı hizmet veriyoruz. Türkiye’de 11 yıl önce 5 çalışan ve bir üretim makinesiyle faaliyete başladık. Bugün dekoratif baskı alanında 100 kişilik uzman ekibimizle tam kapasite üç üretim hattıyla sektörde lider konumdayız. Türkiye’den sonra, Ortadoğu pazarında da lider haline geldik. Global olarak, tüm lokasyonlarımızda yeni dekorlar ve renkler geliştirerek, yüksek kaliteye önem veriyoruz.” diye konuştu.

Schattdecor, üretiminin yüzde 80’i yurt içi satışlar oluşturuyor

Sürat, “Dünya çapında 17 lokasyonda hizmet veren fabrikamız ve 3 bin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarları için yeni dekor, renkler ve tasarımlar geliştirerek geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Schattdecor olarak üretimimizin yüzde 80’ini iç piyasaya satılırken, yüzde 20 gibi bir ihracat oranımız bulunuyor” dedi. Türkiye’de sektör içi bir hammadde sıkıntısından bahsedemeyiz diyen Sürat, “Hammaddeyi istediğiniz yerden temin edebiliyorsunuz. Pandemide yaşadığımız daralma tamamen bitti. Sektörümüzde sıkıntı yok ama Türkiye’de Sunta ve MDF fiyatları Avrupa’ya göre daha yüksek” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesi için düşünülen sosyal sorumluluk projeleri

6 Şubat deprem felaketinde bölge için planladıkları projeleri anlatan Sürat, “Deprem bölgesi için ilk etapta şirket olarak nakdi yardımlarımızı gerçekleştirdik, ikinci olarak da çalışanlarımız için bir kampanya başlattık. Çalışanlarımızın deprem bölgesine vermiş olduğu desteklerin yanı sıra bizlerde iki katı destekte bulunduk. Schattdecor olarak deprem bölgesindeki önceliğimiz olan Hatay’da, bir okul ile bağ kurduk ihtiyaç duyabilecekleri ne varsa imkanlarımız doğrultusunda yardımda bulunmayı planlıyoruz. Bu projemiz bir kereye mahsus bir proje olmayacak, sürdürülebilir bir proje olacak, bizden sonrakilerinde bu projeleri devam ettirmesi amaçlanacak.” dedi.

2024-2025 yılına baktığımızda da genel ekonomik sıkıntıların devam edeceğini söyleyen Sürat, “Dünyada yaşanan gelişmeler çok hızlı değişiyor. Maliyetlerin orantısız artması, ekonominin iniş-çıkışları, sektörde yaşanan eleman sıkıntısı aslında tüm sektörlerin problemi. Çin’de, Almanya’da ve dünyanın her yerinde vasıflı eleman sorunu yaşıyoruz ama bununla ilgili aktif projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Sektörün en büyük sorunları sürdürülebilirlik ve alım gücü”

Sektörün en temel sorulanlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Erkan Sürat, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada konumumuzdan dolayı değerimiz artıyor. Avrupa Pazarı gittikçe daralan ve pazarın büyümediği bir coğrafya. Böyle olunca da oradaki aktörler yeni Pazar arayışlarına giriyorlar ve genellikle bizim coğrafya gibi gelişmekte olan pazarlara geliyorlar. Bu da gelecek açısından doğru konumlandığımızı ve burada büyüyen pazarlara hitap edebileceğimizi gösteriyor. Çin’in iç piyasasında daralmalar, sıkıntılar yaşanıyor. Bu tahminimce bütün sektörlere yansıyacak. Çin’in iç piyasadaki daralması, ihracata yönelik güç kazanmasını sağlayacak ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde coğrafyamızda ve Batı Avrupa’da da Çin’li şirketlerin ciddi manada ihracata odaklanacağını düşünüyorum” dedi.

“Üretimimizin yüzde 100’ünü Türkiye’de yapıyoruz”

Schattdecor olarak büyük bir avantajımız var diyen Schattdecor Türkiye Genel Müdürü Selçuk Ülger, “Dünya genelinde 17 farklı lokasyonda yer alan ve 29 farklı milletten toplam 3 bin çalışanıyla, güçlü bir birlik oluşturan bir organizasyona sahibiz. Uzun vadede sektör olarak Türkiye’de daha da büyüyeceğimize ve güçleneceğimize inanıyoruz. Bunun için Gebze’de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, iş sistemimizde son 5-10 yılda Türkiye lehine değişikliler var. Merkez ofis önderliğinde globale yayınlanacak ürün görselleri Türkiye ekibi tarafından yapılıyor. Türkiye üretimi olan tek dekoratif kağıt üreticisiyiz ve yerel olarak pazarda olmamız, müşterilerimizin taleplerine hızlı cevap vermemizde büyük avantaj sağlıyor. Pandemi sürecinde de, yerelde ve dünya çapında piyasa ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık” dedi.

Schattdecor’un tasarım konusunda en geniş destek aldığı ülke Türkiye

İnovasyon ve yeniliklere odaklı olan şirket, tasarımda ve uygulamada değer yaratacak yeni yüzeyler ve iyileştirmeler sunuyor. Müşterilerin çeşitlilik arayışında olduğu bir dönemde, malzemelerin, renklerin ve dokuların sınırlarını aşarak geleneksel kağıt baskısı yerine farklı çözümler sunduklarını söyleyen Schattdecor Türkiye Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, “17 lokasyonun 17’sini de trendleri ayrı ayrı takip ediyoruz, bu lokasyonlardan jeopolitik olarak en avantajlısı Türkiye. Geçtiğimiz yıl Schattdecor’un 17 lokasyondan gelen kalabalık bir tasarım ekibi ile Türkiye’de yıllık toplantı yapıldı. Bu toplantı Türkiye’yi tanıtmak açısından başarımızın bir meyvesiydi.” diye konuştu.

Eleman sorunlarına yönelik geliştirilen proje: Employer Branding

Sektörlerin yaşadığı eleman sıkıntısına da değinen Özdemir, “Globalde de elaman sıkıntısı arttığı için örneğin; Almanya’nın nüfusu yaşlanmakta ve sektörler eleman bulamıyor diye “Employer Branding” adında oluşturulan projede; ‘Şirket nasıl daha çekici hale getirilebilir? Mevcut çalışan nasıl daha uzun süre şirkette kalır? Genç nesil için nasıl bir çözüm bulabiliriz?’ adı altında yaklaşık 3 ay önce global bir proje başlatıldı. 2024 yılında da bu projenin sonuçları daha aktif hale getirilecek ve bölgesel olarak bunların aksiyonları alınmaya başlanacak. Türkiye’deki anketlere göre buradaki kişiler home ofis veya flexible çalışmadan mı hoşlanıyor? Yeni mezun kişiyi staja almamıza sonrasında sıcak bakıyorlar mı? gibi aslında bir elemanı tutabilecek veya bir şirketin çekici kılınabilecek her noktası araştırılıp ona göre ilerlenecek.” ifadelerini kullandı.