İzmir, ekimde tekstil ve moda sektörünü 3 fuarla buluşturacak

İZMİR / EKONOMİ

Tekstil ve moda sektöründe dünyanın başlıca buluşma noktalarından IF Wedding Fashion İzmir 18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 7.’si düzenlenecek Fashion Prime ve 3.’sü gerçekleştirilecek Fashion Tech fuarlarının yanı sıra Fashion Home İzmir-Ev Tekstili Fuarı da ilk kez ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Ekim ayında aynı anda düzenlenecek üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarı kente güç katmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ – İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılacak Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı kentin ekonomisine can vermeyi hedefliyor.

Fashion Prime Fuarı 7. kez kapılarını açacak

9 – 11 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Fashion Prime Fuarı’nda, hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı bulacak.

Fashion Tech İzmir moda ve teknolojinin buluşma noktası olacak

İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Exen Media, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği destekleriyle düzenlenen Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, 09 – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı ilk kez düzenleniyor

9 – 11 Ekim 2024 tarihlerinde, ilk kez düzenlenecek Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, ev tekstili dünyasının lider markalarını bir araya getirerek üç gün boyunca sektördeki en son moda trendlerinin sergilenmesini sağlayacak. İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Karat Medya iş birliğinde düzenlenecek Fuar’da, konfor, estetik ve teknolojiyi birleştiren son trendler sergilenecek.