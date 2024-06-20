Antalya Serbest Bölge 500 milyon dolar ticaret hacmine ulaştı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2024 yılı mayıs ayında, tüm mayıs ayları içinde yüzde 56 artış ile rekor kırdıklarını belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında 88 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşan ASBAŞ’ta bu yılın mayıs ayında 137 milyon dolar gerçekleştiğini ifade eden Gürses,‘’ASBAŞ’ın tüm zamanların mayıs ayları içinde bu yılın mayıs ayında ticaret hacminde rekor kırdık’’ dedi.

500 milyon dolarlık hacme ulaştı

Yılın 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ticaret hacminde yüzde 19 artış yaşandığını ifade eden Gürses, elektrik tüketimi ve istihdamda da dikkat çeken artışlar olduğunu söyledi. Gürses, şöyle devam etti:

‘’Bu yılın 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile 500 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Geçen yıl 5 ayda 421 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmişti. Elektrik tüketimi de yüzde 4 arttı. Geçen yıl 5 aylık dönemde 6 bin 950 kişi istihdam edilirken bu dönemde ise 7 bin 860’a ulaştı. 2024 yılsonu itibariyle 1,2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefledik.’’