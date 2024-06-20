Coral Travel gelecek üç yılda 1 milyar Euro döviz ihracı hedefliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye’nin İlk bin ihracatçı firması araştırmasında BAİB üyesi 11 firmanın yer aldığını anımsattı. Çavuşoğlu, ‘’Firmalarımız gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç katıyor’’ dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

‘’Firmalarımız gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç katıyor. Türkiye, 2023 yılında 355 milyar dolarla İhracatta yeni bir rekora ulaştı. Bu yılın göstergeleri de rekorların devam edeceğine gösteriyor. 2024 yılı beş ayında Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatında yüzde 12 artış oldu. Bu vesileyle firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

Coral Travel 1 milyar Euro’dan fazla döviz ihracatı hedefledi

TİM’in İlk Bin İhracatçı Firma arasında Coral Travel Group’un yer hizmetleri markası ODEON Tours şirketi de yer aldı. Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş yaptığı açıklamada, Odeon Tours’un, 2023’de Türkiye’ye 1,5 milyondan fazla turist getirerek 650 milyon Euro hizmet ihracatı sağladığını bildirdi. Bektaş, şöyle devam etti:

‘’2024 hedefimiz 1,65 milyon turist getirmektir. Türkiye turizmi olarak rekorlara imza attığımız 2023 yılında Coral Travel Group olarak hedeflerimizin tamamına ulaşarak, hizmet verdiğimiz 15 farklı kaynak pazardan ülkemize 1,5 milyondan fazla turisti getirdik. 2024 yılında da ülkemize 1,65 milyona yakın turisti ağırlamaya hazırlanıyoruz. Gelecek üç yılda ise ülkemize yıllık 1 milyar Euro’yu aşan bir döviz ihracatı sağlamayı hedefliyoruz.”

Yatırımlarla büyüyoruz

Turizmde pazar çeşitliliğini artırarak, sektörün birçok alanındaki yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Bektaş, şöyle devam etti:

‘’Geçen yıl Coral Travel bünyesinde Çekya, Romanya ve İsviçre’de faaliyet gösterecek yeni şirketler açarak kaynak çeşitliliğimizi arttırdık. Coral Travel Group olarak 40 ülkede 90 destinasyonda 3 milyondan fazla misafiri ağırlıyoruz. Rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde yenilikçi ürün ve hizmet araştırmalarına da önem veriyoruz. Sektörümüzde dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenerek, teknoloji altyapımıza her yıl ciddi miktarda yatırım yaparak büyüyoruz.”

Corendon 4 milyon yolcu taşıdı

İlklerin Havayolu olarak bilinen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Hizmet İhracatçısı firmalar arasında ilk 10 sırada yer aldıklarını anımsattı.

Türkiye’de 150 bin ihracatçı arasında ilk bin arasında yer alan Corendon Airlines’ın hizmet ihracatçıları arasında THY, Pegasus, Sunex, TAV ve İGA gibi firmalarla beraber ilk 10’a girmeyi başardığını belirten Karaer, ‘’Antalya Havalimanı’na en çok yolcu getiren 3. havayolu firması olarak faaliyet gösteriyoruz’’ dedi. Karaer, şunları kaydetti:

‘’Ülkemizin ihracatına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesine bir kez daha girmenin, ülkemizi ihracat pazarında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Corendon Airlines geçen yıl 4 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Tur operatörümüz Corendon Travel ile 2023 yılında Hollanda, Belçika ve Danimarka’dan paket turları ile 750 binin üzerinde turisti getirdik. Yarattığımız 3 bin 700 kişilik istihdam ile ülkemizin ihracatına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar ve yeniliklerle turizmin gelişmesi ve daha fazla turistin ülkemizi ziyaret etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.’’