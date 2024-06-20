Plant Mini, 45 günde 1 milyon müşteriye ulaştı

AHMET USMAN / İZMİR

Ürünlerinin farklılığı ile 45 gün içerisinde 1 milyon kişiye ulaştıklarını söyleyen Plant Mini kurucusu Doğa Karabağ, “Bizlere ilgi gösteren 1 milyon müşterimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinden gelen geri bildirimler ile Ar-Ge çalışmalarımızı revize ettik. Mevcut ürünlere ilave yeni ürünleri çok kısa zamanda satışa sunacağız” dedi.

6 aylıktan 7 yaşa kadar olan çocuklar için kıyafetler ürettiklerini söyleyen Karabağ, “Şirketimizi 2 yıl önce kurduk. Bu yıla kadar da hazırlıklarımızı sürdürdük. Altyapımızı hazırladık, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını belli aşamalara getirdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında da üretim ve satışa başladık. Hem kendi sitemiz, hem de diğer dijital pazar yerlerinde satış yapıyoruz. Şu an kumaşlar da dahil olmak üzere tasarımların tamamı bize ait. Piyasadaki standart hazır giyim ürünlerinden farklı bir yelpazemiz var. Biz 10 bin, 100 bin adetlik partiler üretmiyoruz. Her ürün tek tek kontrol ediliyor. Partilerimiz biner adet üründen oluşuyor. Gönderileri özel ambalajımızla müşterilerimize ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız da herkesin ulaşabileceği düzeyde. Bizi tercih edenler bu farkı yaşasınlar, her sezon farklı bir kreasyonla karşılaşacaklarını bilsinler istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’de kısa bir süre içerisinde showroom şeklinde bir satış mağazası kuracaklarını anlatan Karabağ, “Satışlarımıza e-ticaret ile başladık. Türkiye’nin 81 ili ve tüm AB ülkelerine hizmet verecek altyapıya sahibiz. Uluslararası satışlar konusunda da hazırlıklarımız tamamlanıyor, bu ay içinde ilk satışlarımıza başlayacağız. Bu kapsamda Bulgaristan’da da bir şirket kurduk. Ürünlerimize başta Avrupa olmak üzere, dünyaya satma hedefindeyiz. Yurtiçinde belli bir seviye geldikten sonra yurtdışındaki pazarlama ve tanıtım çalışmalarına hız vereceğiz. Orta ve uzun vadede hedefimiz Türkiye’de pazarımızı genişletirken, ihracatımızı biraz daha artırarak özgün tasarımlarımızı tüm dünyaya ulaştırmak, kimilerine 1 adet bile olsa, 100 ülkeye ürünlerimizi satmak” dedi.