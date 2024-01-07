Kadın girişimciler yol haritasını belirledi

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret Borsası bünyesinde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu, ilk toplantısını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenledi. Toplantının açılışında konuşan TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 30 ile ortalamanın altında olduğunu, Bursa'nın bu konuda yüzde 33,5 ile ülke ortalamasının üzerinde olsa da yeterli olmadığını belirtti. Girişimcilik ile ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yapan Şen, “Girişimcilik, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal ilerlemenin anahtarıdır. Türkiye ve dünya genelindeki verilere göre, kadın ve genç girişimcilerin ekonomiye katkıları göz kamaştırıcıdır. Bizler de TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kentimizin ve ülkemizin kalkınmasının yanında adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadınları evde oturtarak başarı hikayesi yazamayız”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesinin yolunun kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçtiğini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise toplantıdaki konuşmasında, “Bugün yüzde 14 kadın girişimci oranı, yüzde 30 işgücüne katılım oranı, mevcut eğitim ve verimlilik düzeyi ile hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. 85 milyonluk bir ülkede 20 milyondan fazla kadınımızı evde oturtarak bir başarı hikayesi yazamayız. Refah seviyemizi yükseltmek ve güçlü bir geleceğe ulaşmak istiyorsak, girişimci ruhu yüksek ve cesur kadınlarımızın ekonomiye katkısını artırmak zorundayız” diye konuştu.

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur da iş kadınlarının Bursa'nın ekonomik başarılarındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri yeni dönem projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, izleyecekleri yol haritasını belirledi. Kadın ve sürdürülebilirlik odaklı projelere ilişkin yapılan detaylı sunumların ardından çalışma grupları belirlenirken, ortak akıl toplantılarının devam edilmesine karar verildi.