KalDer’in Kalite ve Başarı Sempozyumu iklim krizini ele aldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) 21. Kalite ve Başarı Sempozyumu 'Sular Çekildiğinde' temasıyla yapıldı. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Başkan Yardımcısı Nursel Ölmez Ateş, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katıldığı sempozyumda ‘Türkiye’nin yeni yüz yılı’, ‘İş İşten Geçmeden’ ve ‘Yaşam Kalitesi’ konu başlıklarında oturumlar düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Serkan Ürkmez, açılış konuşmasında iklim ve su krizine işaret ederek, değişen koşullara adapte olmanın önemine işaret etti. Ürkmez, “Bu tema, sadece iklim ve su krizini açıklamıyor. Her yükselişin bir alçalışı olduğunu bize hatırlatıyor. Dünyamız büyük değişimlerle olduğu bir dönemden geçiyor. ABD, Çin, Rusya gibi büyük güçler gündemi şekillendirmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşından sonra İsrail-İran gerilimi gibi olaylar dünyayı tehdit ediyor. Pandemi sonrası çıkan küresel enflasyon şoku devam ediyor. Gelir adaletinin bozulması ve aşırı siyasi akımları görüyoruz. Temiz su kaynaklarının azalması gibi sorunlar doğuyor. Diğer taraftan yapay zeka ve teknolojideki hızlı gelişim rekabeti artırıyor, dijital işsizlik endişesi getiriyor. Kazananlar ve kaybedenler değişiyor. Bu noktada zorluklarla başa çıkmak ve fırsata çevirmek için her zaman hazır olmayı, değişen koşullara adapte olmayı öğrenmeliyiz” dedi.

“Bursa anayasasına katkı için çalışmalara başladık"

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da sanayi tarım ve turizm ile gelişen Bursa anayasasını oluşturmakta katkı sağlamak için fiili çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Küçükkayalar, “Yeşil, Dijital ve Toplumsal dönüşüm. Bu üç dönüşüm salt Bursa’mızın değil ülkemizin de yeni yüzyılımızda temel hedefi olmalı. Türkiye’nin yeni yüzyılının yeşile uyumlu, bunun için dijital dönüşümü gerçekleştirmiş ve bunun odağına da insanı koymuş bir yaklaşımla gerçekleşeceğini biliyor ve görüyoruz. Katma değerli üretimin de ancak bu üç dönüşümle sağlanacağına inanıyoruz. Bu üç dönüşümün olmazsa olmaz koşulu ise hiç şüphesiz çağdaş ve bilimsel eğitimdir. Gerekli ve nitelikli eğitimi vererek eğitim seviyemizi artırıp, küresel gelişmeleri izleyen, bunları geliştirip uygulayan nesiller sayesinde Türkiye’nin yeni yüzyılında hak ettiği yere geleceğini biliyor ve bunun için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Belirsizlikle baş etmek en büyük mücadele alanımız”

KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Ölmez Ateş, “KalDer, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren bie sivil toplum kuruluşu oldu. Sürdürülebilir ve değer yaratma amacı yaşayan, dengeli ve sağlam temellere dayatılmış, yaratıcı fikirlerin destekleyicisi ve uygulayıcısı, çalışma hayatında eşitliğe önem veren bir sivil toplum kuruluşu. Biz bu sorumlulukların bilincindeyiz. Dünya eskisi gibi olmadığı bir gerçek. Belirsizlikle baş etmek en büyük mücadele alanımız. Küresel ısınmayı kritik eşikte tutmak için hepimize göre düşüyor. KalDer olarak önemli odak alanımız kongre ve sempozyumlar düzenleyip bilgiler paylaşmak. Birçok kuruma ışık tuttuğunu görüyoruz, bu bizi gururlandırıyor” açıklamalarıyla düzenlenen kongre ve sempozyumlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Felsefeci ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, 'Türkiye'nin Yeni Yüzyılı' adlı sempozyumunu gerçekleştirmek üzere sahneye çıktı. Daha sonra Doğa Aktivisti ve TV Yapımcısı Güven İslamoğlu, 'İş İşten Geçmeden' ve Sinema Sanatçısı Halil Ergün 'Yaşam Kalitesi' adlı sempozyumlarını gerçekleştirmek üzere sahneye çıkmasının ardından 'Kalite Ödülü Töreni' gerçekleşecek.