Karabekir Metalurji, ürün gamını genişletti

KONYA

Otomotiv sektöründe kullanılan alüminyum yedek parçaların ısıl işlemini yapan Karabekir Metalurji, Konya ve çevresinde üretilen alüminyum yedek parçaların sertleştirme, gerilimini alma ve tavlama işlemlerini gerçekleştiriyor. , 2016 yılında ülkemizde o zamana kadar hiç denenmemiş bir projeyi hayata geçirmiş ve ikincil alüminyum kullanarak kendi imkânlarıyla ilk alüminyum kütük (slab) dökümünü yaptık. Bugün ürettiğimiz kütükleri ülkemizin pek çok şehrine yolluyoruz” diyen Karabekir Metalurji Üretim Müdürü Yavuz Dedeoğlu, daha çok makine model imalatçıları, şişirme kalıpçıları, plastik enjeksiyon ve termoform kalıp üreticilerine hitap ettiklerini belirtti. Şirket, ürün gamındaki 5083 ve 7075 kütüklerin yanına T6 ısıl işlemi uygulanmış 6013’ü de ekledi.

“Makine parkuruna yatırım yaptık karşılığını da aldık”

2022’de potalı egritme sayısını artıran şirket makine yatırımına hız verdi. Dedeoğlu, yatırımlara dair şunları söyledi: kütükleri (slab) homojenleştirme işlemine tabi tuttuğumuz fırınımıza bir yenisini ekledik. İlaveten, geri dönüşüm kapsamında döner ergitme ocağımızı faaliyete geçirdik. alüminyum kütükleri daha hızlı ve hassas şekilde kesmek için 2 adet kesim makinesi aldık. Öte yandan, mevcut fabrikamızı taşımaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi. Geçtiğimiz dönemi değerlendiren Dedeoğlu, “yaptığımız yatırımların karşılığını 2022’de aldık. Üretim kapasitemizi, yeni devreye adlığımız kalıplarımız ve testerelerimizle yüzde 60 oranında artırdık. Bu doğrultuda ciromuzu da yüzde 100 yukarı taşımayı başardık” dedi.

“Sanayinin alüminyuma ilgisi artıyor”

Kullanım alanı genişleyen alüminyumun üretim ve tüketim hacminin de büyüdüğünü dile getiren Dedeoğlu, "Popülaritesi giderek artan alüminyumun geri dönüşü- mü ve ekonomiye tekrar kazanımı daha önemli hale geliyor. Yeni üretim teknolojileri ile ikincil alüminyumdan kalıplık malzeme üretimi hem daha az maliyet hem de çevre duyarlılığı açısından tercih ediliyor. Önümüzdeki yıllarda; ülkemizde özellikle kalıplık alüminyum malzeme üretiminde, hurda kullanarak düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapabilen firmalar öne çıkacaktır. Kurulduğumuz günden beri biz de hurda malzemenin geri dönüşümünü ekonomik şekilde sağlayacak yeni teknolojileri tesisimize entegre ederek büyümemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.