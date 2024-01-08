Karacabey tohumculuğun merkezi haline geliyor

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık denildiğinde ilk akla gelen ilçelerinden olan Karacabey’de, tarıma dayalı sanayinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçede yatırım yapan tohumculuk firması yetkilileri ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey tohumculuğun da odak noktası olacak dedik ve girişimlerimizle birlikte CMC, Rayel ve Takii tohum firmaları Karacabey’de üretime başladı. İnşallah en kısa zamanda MAY Tohumculuk da Karacabey’de bir fabrika inşaatına başlayacak. Yine bu adını saydığımız firmalar da yatırımlarını çoğaltacak. Salçalık domates, dondurulmuş gıda konusunda yatırımlar bölgemizde faaliyete geçecek. Şu anda inşaatı başlayan bir patates, cips fabrikasında 400 kardeşimiz 12 ay boyunca çalışacak ve alternatif ürünler gündeme gelecek” dedi.

Başkan Ali Özkan, ilçede 3T vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların ve yatırımların meyvesini son yıllarda aldıklarını belirterek, Karacabey’in özellikle tohumculuk sektöründe de merkez haline gelmeye başladığını söylerken, üretime dayalı tüm çalışmalarda hem sanayiciye hem de üreticiye her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.