Kayabaşı Mehmet Büyükince Kur’an Kursu açıldı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Mehmet Büyükince Kur’an Kursu’nun açılış törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Hayırsever Seyfi Büyükince ve ailesi, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Hayırsever Seyfi Büyükince ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın açılış konuşmalarının ardından protokolün de kürsüye gelmesi ile Mehmet Büyükince Kur’an Kursu’nun açılışı gerçekleştirildi.