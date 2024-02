Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne 4 ambulans

Takip Et

KOCAELİ / EKONOMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 Ambulans tören ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Valilik yerleşkesinde gerçekleşen törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Orhan Ahi, kurum idarecileri ve personeli ile basın mensupları katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon sayesinde her alanda olduğu gibi sağlık sisteminde de dünyada en iyiler arasında yer almamıza vesile olmuştur. Bu kapsamda hem ilimizde hem ülkemizin her bir tarafında modern hastaneler, tıbbi cihazlar, nitelikli ve fedakâr sağlık çalışanları ile fark yaratan bir sağlık hizmetini ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün hekim olması, uzun yıllar ilimize çok önemli hizmetler yapmış olması, bu dönemde de ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etmesi vesilesiyle katkılarını her daim hissediyoruz. Bir kez daha katkı ve destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık hizmetleri her geçen gün güçleniyor”

Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan ambulansların her geçen gün güçlendiğine, gençleştiğine vurgu yapan Vali Yavuz, “Bugün itibariyle ilave edilen dört ambulansla birlikte 90 ambulansa ulaşmış olacağız. Bu ambulanslarımızla 2023 yılında 152 bin 57 vakaya müdahale edilmiş ve 2 milyon 821 bin 916 kilometre mesafe kat etmiştir. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşlarına iletilmesi için yoğun bir mesai harcıyorlar. Emek veren tüm arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza huzurlarınız da teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

2024 yılında birçok sağlık yatırımının hizmete alınacağını belirten Vali Yavuz, “İlimizdeki sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılında birçok sağlık hizmetinin kurdelesini hep beraber kesip, hizmete almış olacağız inşallah. Bu vesileyle özellikle ilimize her daim ilgi ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, çok kıymetli Bakanlarımıza ve milletvekillerimize bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyor, şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.