Kocaeli’de, İMES OSB Camii ibadete açıldı

KOCAELİ / EKONOMİ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapılan İMES OSB Camii törenle açıldı. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile OSB çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İMES OSB Cami 7 bin 977 kişiye ibadet hizmeti sunacak

İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak, Türkiye’nin en büyük makine kümesi olduklarını vurgulayan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Bölgemizde 343 firmamızda 17 bin 190 istihdamımız mevcut. Ülkemize katma değer oluşturan firmalarımıza alt ve üstyapı, üretim ve organizasyon anlamında tüm desteği sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra sosyal hizmet alanlarımızı da bölgemiz firmalarının hizmetine açmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tokkan, “Bugün sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın ibadetine açacağımız İMES OSB Camimiz, Bodrum Kat, Zemin Kat ve Avlu alanları olmak üzere toplamda 6 bin 731 metrekare üzerine kuruludur. Aynı zamanda 7 bin 977 kişilik kapasitesiyle bölgemiz ibadet ihtiyacını yüksek oranda karşılamaktadır. Bugün bu mimari güzellik ve ihtişamla ibadete hazır olan camimiz, OSB katılımcılarımız, Cami Derneğimiz, OSB bünyesindeki hayırsever iş insanları ve çalışanlarının destekleri, OSB Bölge Müdürlüğü teknik kadrosunun yönetim ve denetiminde ortaya koyulmuştur. İMES OSB Camimize destek sunan herkesten Allah razı olsun. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan değerli Hazirun’a katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, İMES OSB Camimizin başta sanayicilerimiz ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“İMES OSB yönetimini bu örnek çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Kardeşlerimizin huzurla ibadet edebilecekleri gerçekten çok güzel mimarisi olan bir camiyi bizler için kıymetli olan Cuma gününde ibadete açıyor olmamız nedeniyle mutluluğumuz bir kat daha arttı. Bu vesileyle Dilovası İMES OSB Camii’nin inşasında emek veren, hayırlarıyla destek olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. OSB’lerimiz biliyorsunuz çok sayıda insanı istihdam eden ve ciddi bir rol model olan sistem. Tabi burada çalışan kardeşlerimizin sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ibadethaneler olmakla birlikte, kreş ve anaokulu da büyük önem arz ediyor. Bu gibi kurum ve kuruluşların da organize sanayi bölgelerimize kazandırılması tabii ki hedeflerimiz arasında. İMES OSB’nin kuruluşundan gelişimine kadar çok büyük emekleri bulunan kardeşimiz merhum İrfan Küçükay’a Allah’tan rahmet diliyor, şu anda birlikte çalıştığımız çok değerli başkanımızı, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarımızı bu örnek çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak nasip olsun.” ifadelerinde bulunarak camiinin bölgemize ve ilimize hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Aynı anda 7 bin 977 kişiye hizmet verecek olan İMES OSB Camii’nin açılış kurdelesi, Dilovası İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın yaptığı dualarla ve hayırlı olsun dilekleriyle kesildi.

Açılışın ardından camide incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası İMES OSB Camii’nde Cuma namazını eda ettiler.