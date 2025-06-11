Küresel pazarda Türk somonu imzası

Bir ortak akıl projesi olarak devlet ve özel sektör iş birliği ile gelişen Türk Somonu için sektör, 2030 hedefini bugünden belirledi. Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak,” Beş yıl içinde dünya standartlarında 50 yeni tesis. 200 bin ton üretim.10 bin kişilik yeni istihdam alanı ve 1 milyar dolar ihracatta ulaşacağız” dedi.

Parlak, geçmişte 65 milyon dolarlık Norveç Somonu ithalatı yapan Türkiye’nin devletin sektöre sağladığı destek ve teşviklerle hızla gelişerek durumu tersine çevirdiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri sofralarında yer alan her üç balıktan bir tanesinin Türkiye’den gittiğini ifade eden Parlak, Türk Somonu üretimin ilk çıkış noktasının da Samsun’un Bafra ilçesinde yer alan kendi tesisleri olduğunu belirtti.

“Türk Somonu ortak akıl projesidir” diyen Osman Parlak, Proje içinde 80 dolayında bilim insanı ve akademisyenin yer aldığını söyledi. Parlak, “Bu bizim başlattığımız ama devletimizin sahip çıktığı bir proje. Yani Türk Somonunun geleceğinde neler yapmamız gerektiğini Bakanlık ve Akademisyenlerle birlikte planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlerimiz, projeye ekipleri ile sahip çıktılar. Burada bilim insanlarımız bize yön veriyor. Sektör olarak küresel ısınmanın olduğu ve gelecekte su krizlerinin yaşanacağı bir dünyada balıkçılığın daha önemli olacağını bilincinde hareket ediyor, üretim ve yatırımlarımızda çevreyi, suyu ön planda tutuyor, kirliliğe şiddetle karşı çıkıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'den dünya markası cıkacak

Türkiye’den bir dünya markası çıkartma uğraşı verdiklerini ifade eden Parlak, “Ayrıca sadece Türk Somonu değil biz Alabalık üretiminde dünya 2.’si, Levrek ve Çupra üretiminde dünya birincisi ülkeyiz. AB ülkeleri sofralarında ki her üç balıktan bir tanesi Türkiye’den gidiyor. Sektör olarak 2024 yılı ihracatımız 2 milyar doları aştı. Yüz üzerinde ülkeye satış yapıyoruz. Türk somonunda ise 48 ülke var. Bu balıklar çok modern çiftliklerde hijyen bir biçimde üretiliyorlar. Tesislerimiz sadece ülkemiz değil, dünyanın her yanından gelen bağımsız denetim firmaları tarafından denetleniyorlar.

Halkımız sağlık için balık tüketmeli

Türkiye’de balık tüketiminin az olduğunu söyleyen Parlak,” Ülkemizde 2022 yılına kadar kişi başı 7 kilo olan balık tüketimi bir sonraki yıl 8,5 kilo civarlarına çıktı ama dünya ortalaması 16 kilo, AB ortalaması 26 kilo üzerinde Japonya’da 80 kilo hatta 120 kilo olan ülkeler var. Bizde çocuklarımıza mutlaka yedirmeliyiz. Sağlıklı nesil için ülkemizde her eve haftada en az iki kez balık girmesi gerek. Yapılan analizlerde Türk Somonun kalp ve beyin sağlığı ve dengeli beslenme açısından çok daha kaliteli ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Dünya'da en çevreci proje

Türk Somonu için 2030 hedeflerinden söz eden Parlak, “Hedefimiz asgari 200 bin ton üretim. Karşılığında 1 milyar dolar ihracat ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak dünya standartlarında 50 tesis. En önemlisi de 2030 yılında bir dünya markası oluşturmaktır. Daha lezzetli, hijyende daha ileri tekniklerle üretim yapma hedefimiz var. Ayrıca Türk Somonu dünya da en çevre dostu projedir. Bunun temel nedeni biz 6 ay üretim yapıyor, 6 ay denizi dinlendiriyor olmamız” dedi.

En küçük tesis 30 milyon dolar

Projenin sürdürülebilir olması için Türk Somonu kapalı sistemlerde yetiştirmek için çalışma içinde olduklarını da anlatan Osman Parlak, “Türk Somonu Projesine yeni bir yön verecek ve tam bir çevreci proje olarak milletimizin önüne koyacağız. Ancak bunlar çok pahalı yatırımlar. Bin tonluk tesis bile 20-30 milyon dolarlık yatırım. Buradan seslenmek istiyorum Türk Somonunun çok daha fazla ihracat yapabilmesi için kapalı sistemleri devreye alacağız bunun için çok iyi eğitilmiş gençlere, mühendislere ihtiyacımız var. “