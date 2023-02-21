Kaymet Metal, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırımlara devam ediyor

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, aynı zamanda üçüncü kuşak yöneticisi Emin Sönmez, EKONOMİ Gazetesi’ne şirketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2022 yılında GES, Endüstri 4.0 ve makine parkına yönelik 3 milyon dolar civarında yatırım yaptıklarını paylaşan Emin Sönmez, büyüme stratejilerini, ihracat, tesis ve insan kaynağı yatırımları ile karbonsuz üretim başlıklarında üç ana eksende şekillendirdiklerini söyledi.

Kaymet Metal’in kuruluşu hakkında bilgi alabilir miyiz? Ne zaman? Nerede kuruldu?

Şirketimiz 1974 yılında Kayseri eski sanayi bölgesinde 100 metrekarelik bir alanda sac ticareti yapmak üzere dedemiz Ahmet Sönmez tarafından Metin Ticaret adıyla kuruldu. Daha sonra 1999 yılında Kaymet AŞ. ismini aldık. 2007 yılında Kayseri ve Türkiye genelindeki satış portföyümüzü Gürcistan’a yaptığımız ilk ihracat ile genişletmeye devam ettik. 2007-2012 yılları arasında tamamı CNC teknolojisine sahip Plazma-Lazer-Abkant- Giyotin Preslerden oluşan yatırımlarımızla sac kesim tesisini genişlettik. 2009 yılında Metalist ortaklığı ile demir çelik alanındaki geniş yelpazemizi Marmara Bölgesinde yaygınlaştırdık.

2010 yılında ise Ringg markası altında tamamı ihracata yönelik olan kamp ocakları imalatına başladık. Geçen sürede Ringg markası ile 40’ı aşan ihracat pazarına ulaştık. Avrupa ve ABD pazarı başta olmak üzere, ülkelerin önemli zincir mağazalarıyla çalışılmaya başladık. 2012 yılında ise Kaymet AŞ. ortaklığıyla kurulan Ankara merkezli Kentes Yapı firması ile belediyeler için kent aydınlatma ve kent estetik ürünleri üretimine girdik. 2019 yılında da İzmir merkezli Futon markasını bünyemize katarak metal iskeletli fonksiyonel kanepeler üretmeye başladık.

Geldiğimiz noktada Kaymet Group olarak Futon, Metalist, Ringg ve Kentes şirketlerimizle birlikte 50 yılı aşkın süredir metal işleme alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en köklü metal işleme şirketlerinin başında geliyoruz. Uçtan uca metali işleyebilen Türkiye'deki ender tesislerden birine sahibiz. Bugün toplam 35 bin metrekarelik bir alanda, 700’ü aşkın hammadde ve ticari ürünün üretimini ve satışını gerçekleştiriyoruz.



Tesisleriniz ve ürün gamınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tesisimiz Kayseri’de bulunuyor. 35 bin metrekarelik tesisimizde evrensel standartlara sahip makine parkuru ile metali işleyerek; 700’ü aşkın işlenmiş̧ metal çeşidini üretim sanayine sunuyoruz. Yüksek teknolojiye sahip geniş makine parkuru, medikal, savunma sanayi, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, ziraat aletleri, mağaza ve depo-raf gibi sektörlere mamul ve yarı mamul ürün tedarikini sağlıyoruz.

Katma değerli ürünler üretiyoruz. Sac, boru profil ve hadde ürünlerinde güçlü ve çeşitli stoklara sahip kuruluş olmamızın yanında tesislerimizde tamamı CNC özelliklerine sahip tezgahlarda 12 mm çapından 400 mm çapına kadar boru profil lazer/plazma kesim, 0,30 mm-65 mm kalınlığında sac plazma/lazer kesim, 20 mm kalınlığına kadar sac ebatlama, 0,40 - 15 mm kalınlığına kadar sac büküm, 10 mm-32 mm çapına kadar boru büküm, 10 mm - 60 mm çap aralığında 5 cm’den 4 mt’ye kadar boru profil boy ebatlama ve benzer üretim gerçekleştiriyoruz.

Bunların yanında kaynak robotları, manuel kaynak istasyonları, polisaj makinaları, 10 adet press, boya ve krom, gold, fume kaplama kabiliyetine sahip nikelaj tesisimiz de var. Ana prensibimiz iş ortaklarımızın hammaddeden başlayarak, makina parkurunun sunduğu tüm olanaklarla metalin potansiyelini en verimli şekilde kullanmalarına sunmak.

Kapasitelerini arttırmak ve aynı zamanda metal konusunda Ar-Ge merkezi gibi doğru ürünleri doğru şekilde işleyerek en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak. Bu yönümüzle Kaymet olarak yurtdışında çokça rastladığımız metal projeleri konusunda hizmet veren “metalworks” yani metal işleme merkezi gibi faaliyet gösteriyoruz.

En çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Proje bazlı metal çözümler ürettiğimiz için pek çok sektöre birçok ürün grubunda hizmet veriyoruz. Metal alanındaki birçok sektöre dokunuyoruz. Bağlı ortaklıklardan futon metal aksamlı mobilya, Ringg markası ile gazlı kamp ocakları, Kentes ile akıllı sınır güvenlik sistemleri ve benzerleri öne çıkan ürünler. Ziraat aletleri, medikal, savunma sanayi, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, mağaza ve depo raf sektörü gibi birçok sektöre hizmet veriyoruz.

Şirketin orta ve uzun vadede hedefleri nedir?

Orta vadede ihracat payımızı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise yurtdışında alanında markalaşmış şirketlerin metal işleme konusundaki en büyük partneri olmak istiyoruz.

Büyüme stratejiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Büyüme stratejimizi üç ana dalda ele aldık. Önceliğimiz ihracat pazarlarını artırmak. Yeni kaplama-kaynak-metal işleme makinaları ve yeni teknolojilerle üretim kapasitesini geliştirmek. İnsan kaynağına yatırım yapmak. Bu alanlardaki dönüşüm sürecimiz 2 yıldır devam ediyor. Bunlara ek olarak karbonsuz üretim de yer alıyor. Bunun ilk adımı olarak GES yatırımında bulunduk.

Bu konuda 2023 yılında karbonsuz üretim alanında sertifikasyonlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Son yaptığımız makina yatırımlarımızı endüstri 4.0'a uygun yaptık. Amacımız üretimimizi endüstri 4.0’ın yazılım ve insan kaynağı ile otomasyona dayalı tamamen dijital ve robotik teknolojilerle gerçekleştirmek. Bu teknoloji yatırımlarını da karbonsuz bir fabrika olarak sürdürmek.

Şirket üçüncü nesil yönetiminde devam ediyor. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar kırılım noktaları nelerdir? Kuruluştan bugüne hangi aşamalardan geçildi?



Şirketimizin kurucusu dedemiz Ahmet Sönmez 60’lı ve 70’li yıllarda farklı sektörlerde yapmış olduğu faaliyetlerden sonra 1974’te Kaymet ’in bugünkü temelini atarak Kayseri Eski Sanayi’de 100 metrekarelik bir dükkânda Metin Ticareti kuruyor. O dönem ana faaliyet konumuz sac ticareti fakat aslında firmanın çehresi 1976 yılında o dönem Kayseri’de olmayan Doğu Alman kökenli 2.5 metrelik hidrolik pres yatırımımızla değişiyor.

O günden bugüne Kaymet ‘in ana felsefesi kabiliyetli makina parkuruyla metali işleyerek satmak üzerine kurulmuştur. 70’li yılların sonunda 2. neslin ticarete dâhil olmasıyla ürün gamımız ve ticaret ağımız sürekli genişliyor. 1999 yılında taşındığımız yeni tesisimizle makina parkurunda ciddi yatırım yapılıyor. Yine 2009 ve 2022 yılları bizler için önemli yatırım seneleri oldu. Bu dönemlerde bağlı ortaklıklarımızla metali ilgilendiren farklı alanlara yönelirken bir taraftan da makina parkurumuza milyon dolarlık yatırımlar yaptık.

3 nesil olarak çocukluğumuzdan bu yana ticaretin içinde olan bir aileyiz. Dedemizin, babamızın ve amcamızın ticaret hayatları o dönem Kayseri’nin ticari kalbi olan Kayseri Kale İçi ve Eski Sanayi bölgelerinde geçiyor. Biz de üçüncü nesil olarak çocukluğumuzu okuldan arta kalan zamanlarda fatura dağıtarak, malzeme tasnif ederek, tahsilat yaparak diğer dedemizin Kapalı Çarşı’daki dükkânında tezgâhtarlık yaparak sürekli ticaretle içi içe geçirdik diyebiliriz. Bir Kayseri kültürü olarak yine üniversite bitiminde hem kardeşim hem ben bir kaç yıl İstanbul’da farklı alanlarda çalıştıktan sonra Kaymet ’te görev almaya başladık.

GES yatırımları hakkında bilgi verir misiniz? Santrallerin inşaatına başlandı mı? Ne zaman faaliyete geçecek, ne kadarlık güce sahip olacak? GES Yatırım büyüklüğü ne kadar?

Üretim verimliliğini arttırmak ve önümüzdeki yıllarda özellikle çelik sektörünün gündemini oluşturulacak karbonsuz üretim şartlarına hazırlanmak için 1 milyon dolarlık çatı üstü GES projesi yatırımını tamamladık. Söz konusu yatırımla öz tüketimimizin tamamını karşıladık. Sürdürülebilirlik çerçevesinde karbonsuz üretim ve fabrika hedefliyoruz.

Bu nedenle ilerleyen süreçte enerji tüketimimizin artması halinde 65 dönümlük bir arsanın üzerinde kademeli olarak, tüketimimizin artmasına paralel yeni enerji yatırımları planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımıza boru büküm, yüksek kapasiteli lazer makineleri, sac düzleştirme makineleri, otomatik kaplama tesisi ve yeni nesil robotik kaynak makinalarıyla devam etme planımız da var.

2022 yılı içinde toplam ne kadarlık yatırım gerçekleştirdiniz? Hangi alanlarda gerçekleştirdiniz bu yatırımları? Bilgi verebilir misiniz?

Makine parkuruna, boru/profil lazer makinası, sac kesim lazer makinası, yeni nesil plazma kesim makinası, yeni nesil abkant büküm tezgahı olarak 2 milyon dolar, çatı GES içinse 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptık.

Aynı zamanda üretim verimliliğini arttırmak ve önümüzdeki yıllarda özellikle çelik sektörünün gündemini oluşturulacak karbonsuz üretim şartlarına hazırlanmak için 1 milyon dolarlık çatı üstü GES projesinin daha yatırımına başladık. Bu yatırımlara yüksek kapasiteli lazer kezim makinesi, boru büküm, otomatik kaplama tesisi ve yeni nesil robotik kaynak makinalarıyla devam edeceğiz.

Kaç çalışanınız var? Mavi beyaz yakalı ve kadın erkek çalışan oranları nedir?

Kaymet Grup olarak toplamda mavi ve beyaz yakada 224 çalışanımız var. Beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 57’si kadın. Sektörün ağır doğal yapısı itibariyle mavi yaka istihdamımızda kadın sayımız bugüne kadar istediğimiz kadar olamamıştı.

Geçtiğimiz yılsonu yönetim kurulu toplantılarında CNC operatörlerinden başlayarak bu algıyı kırma yolunda bir hedef belirlemiştik. Özellikle son yıllarda teknolojiye, otomasyona ve robotik sistemlerle yaptığımız yatırımlarla kadınlarımızın sektörümüze çok daha kolay adapte olabileceğini öngörüyorduk. Tam bu noktada TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve İŞKUR’un birlikte yürüttüğü Sanayi’de Kadın Eli projesi ile hem zamanlama hem de içerik olarak müthiş bir uyum yakaladık.

Bu program kapsamında eğitimlerini vererek birbirinden değerli 6 kadın çalışan istihdam ettik. Gördük ki yapamazlar algısı olan işlerde erkeklere taş çıkarıyorlar. Bundan sonraki aşamada üretim hattımızı kadın çalışanlara göre dizayn edip mavi yakada orta vadede en az yüzde 50 oranında kadın çalışana ulaşmayı hedefliyoruz.



Yurtdışında hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? İhracatta büyüme stratejiniz?

İhracata başladığımız günden bugüne 3 kıtada 40 farklı ülkeye Kaymet, Futon ve Ringg markalarımızla ihracat yaptık. Şu anda aktif olarak aralarında İsveç İspanya, Almanya, Fransa, Fas, Amerika Birleşik Devletlerinin bulunduğu 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dış pazarlarda hedefimiz konjonktürel durumlardan minimum düzeyde etkilenerek ihracata devam edebilmek ve katma değerli ürün tercih eden pazarlara girebilmek. Bu hedef doğrultusunda yurtdışından gelen, kabiliyet gerektiren metal işleme projelerini, paella ocağı ve kutulanabilir metal iskeletli kanepe gibi ürünlerimizle niş pazarlara odaklandık.