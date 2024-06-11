Kayserispor'un ilk kadn yöneticisi Yeşim Akpınar oldu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Başkan Ali Çamlı, Yeşim Akpınar hakkında, “Almanya’da iş insanı olan Yeşim Akpınar kardeşimizi asil yönetici olarak Kayserispor’un yönetim kuruluna aldık. Yüzlerce insanı istihdam ediyor. Kayserispor’a ve Kayseri’ye hizmet için yönetime geldi. Kendisini tebrik ediyorum” dedi. Akpınar, Ali Hızar ve Hasan Irmak ile birlikte Kayserispor’un Avrupa sorumlusu olarak görev yapacak. Almanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yeşim Akpınar’ın, Hızar ve Irmak ile birlikte kulübe önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu üç ismin yanı sıra, Avrupa’dan Mehmet Ali Demir de yedek yönetime dâhil oldu. Böylelikle Avrupa’dan toplamda dört yönetici, Kayserispor’un yeni yönetiminde görev almış oldu.

Almanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yeşim Akpınar, “Yeraltına internet ana kablolarının döşenmesini sağlıyoruz. 2015’ten beri yapıyorum. Kendi işim. Kadın girişimi olarak sıfırdan kurdum. Almanya doğumluyum aslen o yüzden yatırımda burada oldu. Uzun vadede işimi Türkiye ile de ticari olarak bağlantılı hale getirmek istiyorum. Başkanımız Ali Çamlı ile birlikte Kayserispor’da görev almaktan onur duyuyorum. Biz Avrupa’dan Kayseri’ye geldik. Hedefimiz Kayserispor’u da Avrupa’ya götürmek. Bunun için elimden ne gelirse yapmaya hazırım” diye konuştu.

Kayserispor Yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi, Başkan Yardımcısı Erol Çetin, Avrupa Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı Ali Hızar, Stadyum ve Tesisler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Altyapı Sorumlusu Samet Koç, Avrupa Sorumlusu Hasan Irmak, Avrupa Sorumlusu Yeşim Akpınar, Hukuk İşleri Sorumlusu Emir Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Koç.

Samet Sarıoğlu, Vural Burakçin, Ali Sofularlı, İsmail Eğin, Mehmet Yay, Onur Gülener, Seyit Mutier, Mehmet Ali Demir, Aydın Yergin, Mustafa Yücel ve Adnan Conağası.