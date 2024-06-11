Yapılaşmada olmazsa olmaz dikkat edilmesi gerekenler

Depremin ardından göçlerin artması ile şehirlerdeki yapılaşmanın da etkilediğini dile getiren Aslan SC Lion Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan; iklime ve doğal afetlere karşı dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması ve gelecek nesillere bu yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde aktarılması için kalite ve güvenden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Toplumun daha bilinçli olması, ev alırken inşaat şirketlerini iyice araştırıp “güvenli” yapı inşa eden şirketleri tercih etmeleri hayati önem arz ediyor.

Fore kazık sistemi dahil tüm önlemleri alıyoruz

Aslan SC Lion Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan : “Biz konutlarımızda normalde AVM ve benzeri büyük yapılarda kullanılması gereken fore kazık yönetimini dahi uyguluyoruz. Yeter ki insanlar evlerinde korku ile değil güven ve huzur ile yaşasınlar. 2007 yılında kurulduğumuz günden bu yana inşaat sektöründe güvenilir bir marka olduk. İnsanların yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz“

Üçlü cam sistemli yapılar ile dış ses sorunu çözülüyor

Bulunduğumuz ortam ya da günlük hayatın stresinin, vücutta bazı etkilere de neden olabileceğini dile getiren Aslan SC Lion Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan: “Her gün gördükleriniz, duyduklarınız ve yaşadıklarınız sadece ruh halinizi değil aynı zamanda bağışıklık sisteminizin işleyişini de değiştirir. Biz her açıdan insanların standartlarını gözetip koruyoruz. Lion City projemizde bu kapsamda; yüksek tavanlar, özel üçlü cam sistemleri ile dışarıdan gelen seslerin tamamen önlenmesi, birbirine temas etmeyen daireler hayata geçiriyoruz. Ekonomik olarak da hazır ve düşük yüzdeli kredi imkanlarını sunarak insanların hayatını kolaylaştırıyoruz.

İnsanın doğayla olan ilişkisi yıllar içinde endüstriyel kaynaklar ve yapılaşma benzeri durumlar sonrasında ciddi şekilde zayıflamış olsa da insanın doğaya bağımlılığı hala çok güçlü. Bu bilinçle üzerinde çalıştığımız devam eden Sidelya Projemiz; her biri 1 dönüm üzerine konumlandırılmış villalardan oluşuyor. Her villaya ait yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, fitness salonu ve 1+1 müştemilat yapısı da bulunuyor” dedi.