Finlandiya ile enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte iş birliği arayışı

İZMİR / EKONOMİ

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki heyet, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (ESİAD) ziyaret ederek Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik iş birliklerini masaya yatırdı. Özellikle enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında öne çıkan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari potansiyel ve sanayi iş birlikleri detaylı şekilde değerlendirildi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Finlandiya’nın ileri teknolojiye dayalı sanayi yaklaşımı ile İzmir iş dünyasının dönüşüm vizyonu arasında güçlü bir eşleşme olduğu vurgulandı. ESİAD üyelerinin de katıldığı toplantıda, iki ülke iş insanları arasında otomasyon teknolojilerinden yapay zekaya, temiz enerji çözümlerinden Ar-Ge temelli ortaklıklara uzanan geniş bir yelpazede potansiyel proje alanları masaya yatırıldı.

AB ile ilişkiler stratejik önemde

Finlandiya heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu, Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi düzeydeki ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilerle daha da güçlendirileceğine inandığını dile getiren Zorlu, “Sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında sanayi iş birliklerini geliştirmeyi öncelikli görüyoruz. Türkiye–AB ilişkileri bizim için stratejik önemde. Özellikle yeşil ve dijital dönüşüm sadece AB ile değil, AB’ye üye ülkelerle de ilişkileri güçlendirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Finlandiya’nın bu alanlardaki liderliğini takdirle izliyoruz. Ortak projelerle hem sürdürülebilir kalkınmaya hem de teknoloji temelli çözümlere katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz, güçlü bir yapay zekâ ekosistemi kurmak” dedi.

“Direkt uçuş imkanı ilişkileri daha da güçlendirir”

Toplantıda söz alan Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ise karşılıklı yatırımların iki ülkenin de yararına olacağını belirtti. Hamalainen, “İzmir-Finlandiya arasındaki direkt uçuş imkanlarının geliştirilmesinin bu ilişkilere katkı sunacağını düşünüyorum. Dünyanın önde gelen girişim ve teknoloji sermayesi etkinliği olan Slush’ta İzmirli girişimcileri görmek isteriz” dedi.