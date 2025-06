AKİB; İngiltere, Azerbaycan ve Rusya’da stratejik hamlelerle ilerliyor

Takip Et

MERSİN/EKONOMİ



Sürdürülebilirliği rehber edinmiş, doğaya saygılı ve çevre dostu üretim modellerini destekleyen vizyonla Akdenizli ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları mayıs ayında da devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektöründe İngiltere ve Azerbaycan’da önemli hamleler yaptıklarını, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Rusya’da yürüttükleri proje ile Türkiye'nin geleneksel ve sağlıklı tahıl ürünü bulgura olan güven oranını yüzde 63,2’ye yükselttiklerini söyledi.



Mobilya kenti Kayseri’de AKİB üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmaya yönelik yürüttükleri Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi URGE II Projesi kapsamında İngiltere’de yapılan pazarlama faaliyetinin verimli geçtiğini ifadede eden Başkan Veysel Memiş, “Proje paydaşı 13 Kayserili üyemiz, Londra’da İngiliz alıcılarla B2B eşleştirme toplantılarında bir araya geldi. Eş zamanlı olarak pazar ziyaretleri ve tanıtım çalışmaları da gerçekleştirdi” dedi.



Yine mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektörüne bağlı olarak Çukurova Kâğıt Karton ve Ambalaj URGE Projesi kapsamında katılımcı 13 firmanın temsilcilerinin Azerbaycan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Başkan Veysel Memiş, “Kâğıt, karton ve ambalaj ihracatçılarımız, toplamda 35 Azerbaycanlı ithalatçı firma ile yaptıkları görüşmelerde yeni iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli adımlar attı” diye konuştu.



“Türk bulguru Rus tüketicisinin gözdesi oldu, ihracat yüzde 12 arttı”

AKİB’in vizyon projelerinden Turquality Bulgur Tanıtım Projesi’nin Rusya pazarındaki etki analizi raporlarının sevindirici veriler yansıttığını vurgulayan Başkan Veysel Memiş, kampanya süresince yapılan tanıtım çalışmalarının ürün bilinirliğini ve tüketici güvenini ciddi oranlarda pekiştirdiğini belirtti. Başkan Veysel Memiş, “Hazırlanan etki analizi raporuna göre tahıl ürünleri içerisinde Türk ürünlerine duyulan güven yüzde 63,2’ye ulaştı. Kampanya öncesine kıyasla güven oranı yüzde 4,6 artarken, güvensizlik oranı yüzde 2,2 oranında azaldı. Türk bulguru, sağlıklı oluşu, uygun fiyatlı yapısı, lezzeti ve her yemeğe uyarlanabilirliğiyle Rus tüketicisinin öncelikli tercihlerinden biri hâline geldi. 2022 yılında Rusya’ya yapılan bulgur ihracatı 16 bin ton seviyesindeyken, Turquality destekli kampanya ile bu rakam 2024’te 19 bin tona yükseltildi. Böylece, ihracatta yüzde 12’lik bir artış sağlandı. Bu büyüme, tanıtım faaliyetlerinin ne denli etkili olduğunu ve Türk bulgurunun pazardaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi” değerlendirmesini yaptı.



“Yeni yatırım teşvik sistemi sürdürülebilir üretim gücümüzü artıracak”

Mayıs ayının son haftasında devreye alınan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni de değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Yeni sistem kapsamında finansman ve istihdam desteklerinin artırılması ile stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklendirilmesini olumlu karşılıyoruz. Yatırım kredilerine yönelik faiz ve kâr payı desteği, makine alımlarına sağlanacak nakdi teşvikler ile vergi indirimi ve SGK prim desteklerinin üretim kapasitemize önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları ile deprem bölgesi ve cazibe merkezlerine yönelik özel teşviklerin, kalkınma hedeflerimiz açısından son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Küresel rekabet gücümüzü artırmaya yönelik atılan her adım ve alınan her karar, motivasyonumuzu ve üretim iştahımızı güçlendirmektedir.”



“En yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaştık”

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 29 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olan AKİB’in mayıs ayındaki ihracatında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ile hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştığını ifade eden Başkan Veysel Memiş, hayvansal gıda, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde ihracat hacminde artış sağladıklarını bildirdi. Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu: “Yılın beşinci ayında en çok ihracatı 376,8 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Bu Birliğimizi, 350,3 milyon dolar değer ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci sıradan, 148 milyon dolar değer ile Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sıradan takip etti. Yine mayıs ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 125,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 109,7 milyon dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 96,8 milyon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 46,8 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 44 milyon dolar ihracata imza attı.”



“Mayıs ayında ihracatta en güçlü artış sağladığımız pazar Belçika oldu”

AKİB’in mayıs ayı ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, “Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, İtalya ve Romanya yer aldı. Irak’a 133,6 milyon dolar, İtalya’ya 77,9 milyon dolar ve Romanya’ya 73,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında ihracat hacminde en güçlü artışı yüzde 100 artış ve 25,5 milyon dolar değer ile Belçika, yüzde 58 artış ve 30 milyon dolar değer ile Fas, yüzde 43 artış ve 48,4 milyon dolar değer ile Suriye pazarlarında yakaladık” diye konuştu.