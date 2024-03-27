KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: Faiz artışı firmaların krediye erişimini zorlaştırdı

KAYSERİ/EKONOMİ

İşletmelerin üzerindeki yüklerin bazı tedbirlerle azaltılabileceğini ifade eden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “Aktiflerimizde bulunan atıl vaziyetteki varlıklarımıza göz atmalıyız. Tüm masraf kalemlerini listelemeli, harcama kalemlerinin üzerinde titizlikle durmalıyız. Tedarik stok kontrollerini sıklaştırmalı, uygun stokta çalışmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Ayrıca verimliliğe ve dijitalleşmeye odaklanmalı, ürün ve müşteri odaklı karlılıklara yönelmeliyiz. Teknoloji ile üretimi daha kolay hale getirmeliyiz. Kredi kullanımlarında özel bankalar yerine Eximbank ya da Merkez Bankası kredilerine yönelmeliyiz” diye konuştu.

Son olarak ticari kredi kartlarındaki taksit ödeme ve taksit sınırlandırılmasının doğru olmadığını ifade eden Özkaya, böyle bir sınırlandırmanın işletmelerde tahsilat kalitesini düşüreceği gibi kayıt dışı ekonomiye de alan açacağını ifade etti.