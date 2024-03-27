KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: Faiz artışı firmaların krediye erişimini zorlaştırdı
Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yüksek enflasyonun tüm dengeleri bozduğunu, enflasyonu kontrol altına almak için yapılan faiz artışlarının ise firmaların krediye ulaşımını zorlaştırdığını belirterek, “Bir şekilde krediye ulaşabilen firmalarımız ise, bu kadar yüksek oranlı faizlerle faaliyetlerini nasıl sürdürebilecekleri, başlı başına uzmanlık alanı haline gelmiştir” dedi.
KAYSERİ/EKONOMİ
İşletmelerin üzerindeki yüklerin bazı tedbirlerle azaltılabileceğini ifade eden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “Aktiflerimizde bulunan atıl vaziyetteki varlıklarımıza göz atmalıyız. Tüm masraf kalemlerini listelemeli, harcama kalemlerinin üzerinde titizlikle durmalıyız. Tedarik stok kontrollerini sıklaştırmalı, uygun stokta çalışmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Ayrıca verimliliğe ve dijitalleşmeye odaklanmalı, ürün ve müşteri odaklı karlılıklara yönelmeliyiz. Teknoloji ile üretimi daha kolay hale getirmeliyiz. Kredi kullanımlarında özel bankalar yerine Eximbank ya da Merkez Bankası kredilerine yönelmeliyiz” diye konuştu.
Son olarak ticari kredi kartlarındaki taksit ödeme ve taksit sınırlandırılmasının doğru olmadığını ifade eden Özkaya, böyle bir sınırlandırmanın işletmelerde tahsilat kalitesini düşüreceği gibi kayıt dışı ekonomiye de alan açacağını ifade etti.