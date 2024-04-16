Kemalpaşa OSB, hizmetlerini artık dijital olarak verecek

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin (KOSBİ) hızla dijitalleşeceğini söyleyen KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, “3 ay içinde tüm arşivimiz dijitale taşınmış olacak, 10 kişilik ekip belge taramalarına başladı” dedi.

Dijitalleşme çağında zamanla yarışın son derece önemli olduğunu ve vakit kaybının önüne geçmek için bürokratik işlemlerin hızlanması gerektiğini ifade eden Eldeş, “Biz de arşivimizi dijital ortama taşımaya karar verdik. Bu konuda uzman bir firma ile anlaşarak yer teslimi yaptık, 10 kişilik ekip çalışmalara başladı. 3 ay içinde tüm arşivimiz dijital hale gelecek ve bundan sonra gelen, oluşturulan tüm evrak taranarak arşive dijital olarak kayıt edilecek” diye konuştu.

Türkiye’de 400’ün üzerindeki OSB arasında büyüklük olarak 14. sırada yer aldıklarını ve 7.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren bir bölge olduklarını hatırlatan Eldeş, “Arşivi taratmak dijitalleşmenin önemli bir ayağı. OSB Bilgi Sistemi ile bu arşivi entegre edeceğiz ve tüm evraklara tüm birimlerimiz bu sistem üzerinden ulaşacaklar. Bu da bürokratik işlerde şubelerimize, birimlerimize inanılmaz bir hız kazandıracak” dedi.

Yüzde 100 dijital KOSBİ

Ayrıca katılımcıların da bir evrak ihtiyacı olduğunda bu sistem üzerinden o evraklarını da kendilerine hızlıca ulaştırabileceklerini anlatan Eldeş, “Örneğin bir katılımcımız binasının deprem performans analizi yapacak ama binanın projesini bulamıyor. Bizden destek istediklerinde biz de arşivimizden bunu taratıp göndereceğiz. Önümüzdeki dönemde bu süreci e-imza ile birleştirerek sistemi yüzde 100 dijital yapma hedefindeyiz. Bir adım sonrası bu olacak. Mesela ruhsat başvurusunda ilgili birimler kendi sistemimiz üzerinden e-imza ile hiç basılı kağıt kullanmadan, PDF üzerinden ruhsatı hazırlayıp, imzalayıp arşive ekleyecek. Önemli bir sürecin başlangıcındayız, bu süreç tamamlandığında yüzde 100 dijital bir KOSBİ olacağız” diye konuştu.