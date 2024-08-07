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Kimya sektörünü buluşturacak olan uluslararası kongre Gaziantep’te yapılacak

Her yıl balkan ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Polimer Kongresi, bu yıl ilk defa Gaziantep’te gerçekleşecek. Kimya sektörünün akademi ve iş dünyasını buluşturacağı kongrede yüzde 95 dışa bağımlı olan sektörün yerli üretimde neler yapabileceği konuşulacak. Ar-Ge çalışmalarının ön plana çıktığı kongre, 10-12 Ekim’de Gaziantep’te yurt içinden ve yurt dışından katılımcıları ağırlayacak.

Haber Merkezi
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Kimya sektörünü buluşturacak olan uluslararası kongre Gaziantep’te yapılacak
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TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Türkiye Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Alper Tombalak, Uluslararası Polimer Kongresi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Ekim ayında Gaziantep’te gerçekleşecek olan kongre hakkında bilgi veren Tombalak, “Gaziantep’te kongreye yoğun katılım bekliyoruz, kimya sektörünü ve paydaşlarını bu kongrede bir araya getireceğiz. Gaziantep, dünyanın en çok polipropilen tüketen şehri. Ülkenin en büyük sanayi kentlerinden biri olduğumuz için akademiyle üretimi de bir araya getirmek istedik. Kongremizi kentimizde sürekli hale getirmek istiyoruz.  Gaziantep sanayisinde sektörlerimiz çok fazla, biz de burada genele hitap etmek için ilk kongremizde dört ana polimer belirledik kentte yoğun tüketilen. Ortalama 24 konuşmacının olduğu kongremize 200’ü aşkın katılım bekliyoruz” dedi.

“Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gündemimizde”

Gaziantep sanayisinin bu sene belirlediği yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm mottosunu vurgulayan Tombalak, “Yeni dünya düzeninde malzemeyi yöneten dünyayı yönetir, kendimizi yenilemek durumundayız sanayiciler olarak. Rekabet ettiğimiz ülkelere de firmalara da yenik düşmemek için Ar-Ge çalışmalarımız ve bu bilimsel kongrelerimiz çok önemli. Gaziantep sanayisinin bu yıl için belirlediği tema yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümdü. Kongrede bununla ilgili de oturumlarımız olacak. Yeşil dönüşüm için sektörlerin fizibilite çalışmaları yapılmalı, karbon ayak izi hesaplanmalı. Yeni dünya düzeninde iş yapabilmek için tüm gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Maalesef kimya sektörü yüzde 95 dışa bağımlı. Yurt içinde üretme olanağı sağlandıktan sonra firmalarımızın önü açılabilir. Kimya sektöründe yatırımda çok açık var. KOSGEB bu konuda açıklamalar yapıyor sürekli. Bu konularda üniversiteler ve büyük sanayi kentleri aksiyon alabilmeli. Hamle projeleri ile üretimin önü açılabilir” ifadelerini kullandı.

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