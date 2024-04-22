Kimya sektörünün ihracatı, iki yönlü etki altında dengelendi

Eray ŞEN / ADANA

Sektördeki gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Sadettin Çağan, “Bu yıl gidişat 2023 yılına göre fena değil. Bu yılın tamamı itibariyle sektörün ihracatında yüzde 15’lerde bir artış bekliyordum ama ilk aylardaki performans daha yüksek seviyeye ulaşılabileceğini gösteriyor” diye konuştu. Önümüzdeki dönemde sektörün ihracat performansının iki yönlü etkiye bağlı olarak gerçekleşeceğini öngören Çağan, şöyle devam etti: “Bir süre aşağı yönlü olacak gibi duruyor, çünkü talep azlığı var. Özellikle ihracat yaptığımız bölgelerde bu durum görülüyor. Yurt dışındaki yatırımların düşmesi nedeniyle Türkiye’den talep edilen kimyevi maddeler azaldı. Ancak bir taraftan da kanalın kapanması talebi artırdı. Talepte azalma ve artış birbirini dengeledi.”

İlk çeyrekte, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Hollanda, Mısır ve İtalya’nın ilk üç sırayı aldığını kaydeden Çağan, değindiği güncel gelişmelere bağlı olarak en fazla ihracat artışının ise Slovenya’da yakalandığını bildirdi.

“Kimyada birilerinin yol göstermesi lazım”

Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının petrokimyaya da yansıdığını ifade eden Çağan şöyle konuştu: “Türkiye’nin yeni PETKİM’lere ihtiyacı var, çünkü kimya ihracatını artırmak istiyorsak petrokimya yatırımı şart. Bu yatırımları devletin desteklemesi gerekiyor ancak devlet şu gözle bakıyor; petrokimyayı üretmek için enerji lazım. Ne yaparsak yapalım, enerji ülkelerinden birinde bu üretimi yaptırmamız lazım. Diğer yandan bunun bir alt kırılımı olan kimya noktasında daha öne geçebiliriz. Bunun için kimyada birilerinin bize yol göstermesi, yatırımları göstermesi lazım. Bizim insanımız baka baka yatırım yapar. Ülkemizde birçok insanda para var, ne yapacağını bilmiyor. Şunu unutmamak lazım; biz ara malı ihracatında artık iyi bir ülkeyiz, bundan sonra hammaddeyi üretmemiz gerekiyor.”

“Savunma sanayi kamunun elinden çıkmalı”

AKMİB Başkanı Çağan, açıklamasında savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değindi. Kamuda savunma sanayi alanında güçlü adımlar atıldığını belirten Çağan, “Bana göre savunma sanayinin yavaş yavaş kamunun elinden çıkması lazım. Bu sektörün bundan sonra biraz daha orta ölçekli firmalara yayılması lazım. Böylece daha hızlı yol alırız” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin yıllık ihracatı 25-30 milyar dolar

Türkiye’nin kimya alanındaki yıllık ihracatı ortalama 25-30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Bunun yaklaşık 8 milyar dolarını gerçekleştiren AKMİB üyelerinin, bu yıl ilk çeyrekteki ihracat performansı, geçen yıla göre yüzde 59 artışla 1 milyar 483 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.