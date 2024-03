Kocaeli'den damızlık koçlarda 2. etap dağıtımı

Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçilerde verimliliği artırmak için hayata geçirilen “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında, üreticilere damızlık koç desteği sağlıyor. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı devlet üretme çiftliğinde yetiştirilen 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle teslim edildi.

Dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

“Can suyu projelerle çiftçilerin her zaman yanında olduk”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla, çiftçilere, tarım ve hayvancılığa, hayata geçirdikleri çok sayıda proje ile ciddi destekler verdiklerini söyledi. Büyükşehir’in destekleriyle birlikte Kocaeli’de tarımsal ve hayvansal üretimin arttığını belirten Aydınlık, can suyu projelerle çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Daha önce damızlık manda vermiştik. Şimdi ise ‘Damızlık Koç Desteği Projesi’ ile üreticileri desteklemeyi sürdürüyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasıyla yerli koyun ve keçilerin et ve süt verimlerinin artırılması ve hayvan sürülerinin ıslahını amaçlıyoruz. Koçlar, tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı şekilde getirildi. Geçen hafta projenin ilk etabında 75 üreticimize Merinos ırkı koç teslim etmiştik. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden gelen talepler doğrultusunda, ikinci etapta yine kura yöntemiyle 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.”

“Büyükşehir Belediyemiz bu hizmeti çiftçilerimize ilaç gibi geldi”

Toplamda 500 koç ve 150 tekenin verileceği proje, üreticilerden büyük ilgi gördü. Desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten yetiştiriciler, her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin damızlık koç desteğinden dolayı yetiştiricilerin çok memnun olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri yetiştiricilerin damızlık koç konusunda büyük sıkıntıları olduğunu, temin etmek için Bursa Karacabey’e, Bandırma’ya gitmek zorunda olduklarını ve büyük zorluklar çektiklerini belirten Çakır, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu hizmeti çiftçilerimize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu projelerin daha güzelleştirilerek devam ettirilmesini istiyoruz.” dedi.

Kocaeli’de 100 binden fazla küçükbaş hayvan bulunduğunu, bu desteklerle birlikte bu sayının daha da artacağını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: “Gençlerimizin bu konuya daha da özeneceğini, aile yetiştiriciliğinin artarak devam edeceğini umut ediyorum. İnşallah iyi olacak diyorum. Tahir Büyükakın başkanımıza, bütün yetiştiriciler adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisi göreve geldiğinden beri sadece hayvancılığa değil, tarıma da destek verdi. Yetiştiricilerimiz daha önce mazot desteği de alıyordu. Üyelerimize şimdi damızlık koç vermesi bizi çok mutlu etti. Tahir başkanımızdan çok memnunuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.”

Tarıma, hayvancılığa ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Büyükakın’a teşekkür

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da tarıma, hayvancılığa ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Yetiştiricilere verilen damızlık koçlar gayet sağlıklı. Bunlar güzel bir ırk. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine, süt ve et ürünlerinin daha verimli olmasına büyük katkı sağlayacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kartepe Arslanbey’de çiftçilikle uğraştığını söyleyen Yetiştirici Sinan Karagöz: “Babam ve amcamla beraber büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmemiz var. Aile işletmesiyle geçimimizi sağlıyoruz. Damızlık koçlar gayet güzeldi. İnşallah yeni kan geldiği sürece verimimizin gayet güzel artacağını düşünüyorum. Öncelikle Tahir Büyükakın başkanımıza, bizlere destek sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”

Damızlık koç desteğinden tüm yetiştiriciler gibi biz de memnunuz diyen Yetiştirici Ramazan Nemli: “Damızlık koçun faydası, ırkının iyi olması. TİGEM menşeili olması ve Merinos olması, kan değişimi olması, verimi her zaman daha fazla arttıracaktır. Ben yaklaşık 10 yıldır koyunculuk yapıyorum. Kan değişimi olduğunda hayvanın verimi daha fazla oluyor, daha artıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah sırtını yere getirmesin. Bu desteklerin devam etmesini istiyoruz.”

Gebze Pelitli Mahallesi’nden hayvancılık yaptığını belirten Yetiştirici Suat Atabey: “Başkanımız Tahir Büyükakın’a böyle güzel bir projeyi sunduğu için küçükbaş yetiştiricileri olarak çok teşekkür ederiz. Küçükbaş hayvan çiftçileri böyle bir desteğe açtı, susuzdu. Küçükbaşta kan değişimi olacağı için daha güzel verim alacağız.”