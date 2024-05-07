Konya Bilim Merkezi NAMES 2024’e ev sahipliği yapıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Bilim Merkezi Akademi Birimi tarafından organize edilen NAMES 2024 Konferansı; 15 ülkeden bilim merkezi temsilcilerinin ve TÜBİTAK ile T3 Vakfı’nın katılımıyla başladı. Konferansın açılış programında NAMES İcra Direktörü Maissa Azab, program hakkında bilgi verdi.

Katılımcılardan Dr. Tarek Rakha ise, “Görünmeyeni Güçlendirecek Bina Teknolojileri: Güçlendirme Devrimi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Konferans’a Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş da katıldı.

NAMES kapsamında Konya’ya gelen farklı ülkelerden bilim merkezi temsilcileri, 3 gün sürecek konferansta bilim iletişimi stratejileri, toplumsal katılımın artırılması ve eğitimde yenilikçi yöntemler gibi konuları ele alacak. Ayrıca, konferans sırasında düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları, mini festivaller, etkinlikler, söyleşiler ve bilimsel tartışmalar teşvik edilerek, katılımcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmaları sağlanacak.

NAMES 2024 kapsamında eğitimler yapılacak

NAMES 2024 öncesinde 9 ülkeden 31 katılımcıyla düzenlenen Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu Ülkeleri Uzmanlık Okulu’na ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi’nde; 10-14 Mayıs tarihleri arasında da Malezya Bilim Merkezi’nden gelen eğitimcilere profesyonel eğitmen eğitimi düzenlenecek.

NAMES; Mısır, İngiltere, Filistin, Finlandiya, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, ABD, Portekiz, Malezya, Pakistan, Sudan, Nijerya ve Irak gibi 15 farklı ülkeden bilim ve eğitim kurumlarını bir araya getirerek; bilim merkezleri ve müzeler arasındaki iş birliğini teşvik etmeyi, bölgeler arası ve küresel bilim merkezleri topluluğu ile bağlantılar kurmayı hedefliyor.