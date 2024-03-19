Konya Büyükşehir’den Çumra’ya 502 milyon TL'lik yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Düzenlenen programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, hizmet belediyeciliğinin son örneklerinden olan bir temel atma ve bir açılışı Çumra’da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çumra Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen hizmetlerden örnekler veren Candan, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“Bu iki tesis Çumra’mıza hayırlı olsun”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Hizmetlerin kalıcı olması ve birlikte yürünen yolda bereketi yakalamak önemli. Bir taraftan hükümetin ilçelerimizdeki ve şehrimizdeki büyük işleri bir diğer taraftan Büyükşehir’imizin tüm ilçeleri kapsayan güzel hizmetleri ki bugün bir tanesini hizmete açacağız, bir diğerinin temelini atacağız. Bu iki tesis Çumra’mıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“2029 yılına kadar atık su arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmasın diye uğraşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hizmet ve eser siyaseti yaparak, ilçelerin sorununu çözmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak konuşmasına başladı.

Çumra’nın ilçe olduğu 1926 yılı ile 2014’de Yeni Büyükşehir Yasasıyla iki önemli tarihi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “O günden bugüne çok mesafe kat ettik. Bir ilçenin gelişmişlik seviyesini gösteren önemli aşamalar var. Bunlar; su, kanalizasyon, doğalgaz ve atık su arıtma tesisi. Çevreci bir yaklaşım olan atık su artıma tesisleri ilçelerimiz için çok kıymetli. İnşallah 2029 yılına kadar atık su arıtma tesisi olmayan hiçbir ilçemiz kalmasın diye uğraşıyoruz. Bu manada Çumra’da yaptığımız atık su arıtma tesisi de bizim için çok önemli. Güncel bedelle 400 milyon liranın üzerinde bir tesisin temelini atıyoruz. İnşallah en kısa sürede hayata geçecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizin Çumra’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İki tesisin toplam maliyeti 500 milyon liranın üzerinde”

KOP kapsamında içme suyu arıtma tesisi olan Seçme’de yaptıkları 1.4 megavatlık hidroelektrik santralinin de açılışını yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Tünelden Seçme Arıtma Tesisi’ne kadar yaklaşık 52 kilometrelik bir hat var ve bu, Türkiye’deki su alma yapısına en uzak arıtma tesisi. Bu tesisin düşüşüne yaptığımız HES, inşallah 3 yılda kendini amorti edecek. Böylece Büyükşehir Belediyemizin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlama adına yaptığımız önemli işlerden birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. İki tesisin toplam maliyeti 500 milyon liranın üzerinde” dedi.

“Çumra’ya 5 yılda 1.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik”

Büyükşehir Belediyesi olarak Çumra’ya bugüne kadar yaptıkları önemli işlerden bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay şunları kaydetti: “KOSKİ’miz enerji nakil hatları, kaptaj düzenlemeleri, kanal şebekeleri, içme suyu isale hatları, sondaj kuyuları, depo hatları yaptı. 26 kilometrelik kanalizasyon hattının yapımını gerçekleştirdik. Yine söz verdiğimiz Taşağıl’da şu anda ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah orayı da en kısa sürede tamamlayacağız. 122 kilometre içme suyu hattı gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız ifade etti, Çumra sıcak asfalt konusunda herhalde en çok iş yaptığımız ilçelerden birisi. 106 kilometre mahalle yolu ve parke çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca çiftçimize ekipman desteğinde bulunuyoruz ve bu dönem Çumra için yaptığımız en kıymetli işlerden birisi de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi oldu. Türkiye’nin en güzel karşılama merkezlerinden birisini Çatalhöyük’te inşa ettik. Özellikle yurt dışı tanıtımı konusunda bakanlığımız yeni işler yapacak. Bunun Çumra’mızın ekonomisine de çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yine Çumra sınırları içerisinde Türkiye’nin en modern cephaneliklerinden birisini inşa ettik. Cephaneliğimiz taşınmaya başladı. 8.5 milyon metrekarelik alanda son etaptaki 4 iglonun yapımına da kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Böylece baktığınızda Çumra’ya 5 yılda toplamda 1.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiş olduk.”

“Çumra’nın belediyecilik tarihine geçecek işler yapmaya gayret ediyoruz”

Tüm bu işleri ‘üçlü olalım, güçlü olalım’ diye çıktıkları yolda Konyalılardan aldıkları ruhsatla gerçekleştirdiklerini paylaşan Başkan Altay, “İlçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve merkezi hükümetimiz hep birlikte sorunları çözüyoruz. Bakın Çumra bugün hızlı trenle seyahat eden Türkiye’nin ender ilçelerinden birisi. Çumra’dan binip Konya’ya, Konya’dan binip Ankara’ya ve İstanbul’a yüksek hızlı trenle seyahat edebiliyorsunuz. Kabinemizde çok güçlü temsil ediliyoruz. Geçtiğimiz dönem iki bakanımız vardı, bu dönem dört bakanla Konya’mıza hizmet ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de Fatih Demirci kardeşimizle birlikte çıktığımız yolda sizlerden alacağımız ruhsatla yeni dönemde eksikleri tamamlamak için çaba sarf ediyor olacağız. Gücümüz yettiğince sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayatı geliştirmek ve Çumra’nın belediyecilik tarihine geçecek işler yapmaya gayret ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“22 yılda asırlık eksiklikleri tamamladık”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise Konya’nın 31 ilçesinde çalıştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeleri yaptı: “Uyumlu bir çalışmayla büyük hizmetlerin yapılması daha kolay oluyor. Hamdolsun Türkiye’miz çok farklı bir noktaya geldi. 22 yılda biz gerçekten asırlık eksiklikleri tamamlayarak, çağ atlayarak bunu Türkiye’nin her tarafında gözlemleyebiliriz. Büyük ve güçlü Türkiye için, Konya’mız için çalışıyoruz. Çünkü Konya’nın gücü, Türkiye’nin gücüne güç katacak. Dolayısıyla Konya’nın güçlü olması için 31 ilçemizin güçlü olması lazım. Burada da hem Uğur İbrahim Altay hem Cumhur İttifakı adayına desteklerinizi ve dualarını bekliyoruz. Neden? Biz eser ve hizmet siyasetiyle yola çıktık. Konya’mızın ve bütün ilçelerimizin çehresi değişti. Şimdi de gerçek belediyecilik için Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa etmek için kararlıyız. Yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım ve vatandaşların da katıldığı programda konuşmaların ardından bir tesisin temeli atıldı, diğerinin açılışı yapıldı.

Seçme HES

Konya’ya içme suyu sağlayan Mavi Tünel İçme Suyu hattı üzerinde yapılan Seçme HES Tesisi; 52 kilometrelik isale hattının sonuna kurulması sebebiyle Türkiye’de su alma yapısı en uzun tesis olma özelliğine sahip. Kurulu gücü 1.4 megavat olan tesisin, yıllık üreteceği elektrik miktarı ise yaklaşık olarak 7 milyon kw/h saat olacak.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

İçeri Çumra Mahallesi’ne inşa edilecek Atık Su Arıtma Tesisi ile de Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü ve Okçu mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılması sağlanacak. Tesiste karbon azot ve fosfor giderim üniteleri de yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çumra’ya kazandırdığı iki büyük tesisin maliyeti 502 milyon lira.