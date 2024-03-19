Alpay Mermer, sektöründe fırsat eşitliğinde birinci oldu

DUYGU GÖKSU / MUĞLA

Muğla’da 1996 yılından bu yana 2 fabrika ve mermer ocağıyla faaliyetlerine devam eden Alpay Mermer, üretiminin yüzde 95’ini başta İsrail, Amerika, İspanya, Kanada olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç ediyor. Alpay Mermer, kadın çalışan oranı ve kadınlara verdiği fırsat eşitliğiyle Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını alarak sektörüne örnek oldu. Firma, Türkiye’de 42’nci, sektöründe ilk kez FEM sertifikasını almaya hak kazandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) Türkiye’de kadın erkek fırsat eşitliği ve kadının ekonomide güçlenmesiyle ilgili en akredite ve en üst düzey sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Özmen, “KAGİDER, dünyadaki önde gelen bağımsız denetim firmalarıyla yaptığı iş birliği ile bir Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası süreci başlatmıştı. Biz Türkiye’de tüm sektörler arasında bunu alan 42’inci, doğal taş sektöründe de ilk firma olduk. Eşit işe eşit maaş, kadın erkek fırsat eşitliğine verilen önem, işe alım süreçlerinde fırsat eşitliğine dayalı davranma gibi özelliklerimize güvenerek, şirketimizi bu değerlendirmeye soktuk, eksiklerimizi tamamladık” dedi.

Bu sertifikayı yaklaşık 6 aylık süreç sonunda almaya hak kazandıklarını dile getiren Özmen, “Ödül töreninin özellikle KAGİDER yönetim kurulu üyelerinin ve sektörümüzün çok değerli ve erkek liderlerine oranla az sayıdaki kadın liderlerinin de katılımıyla Mermer Fuarı’nda yapılmasını rica ettim, çünkü sektördeki diğer firmalara örnek olsun, farkındalık oluştursun istedim. Kadınları yalnızca istihdam etmekten ziyade, şirketlerinde hangi şartlarda işe alındıkları ve çalıştırıldıkları, karar alma mekanizmalarında ne kadar etkin olabildikleri, çalışma şartlarının pozitif ayrımcılığa uygunluğu, kısacası niteliği daha önemli” ifadelerini kullandı.

“Sanatla ilgili büyük vizyonumuz var”

Katma değerli üretimin önemini vurgulayan Özmen, “Sanat eserinin kendisini üretiyoruz. Robotik üretimlerimize devam ediyoruz. Yedi eksenli robotlarımızla Türkiye’yi uluslararası sanat dünyasında en iyi şekilde temsil eden sanatçılarla çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Seçkin Pirim, Elif Uras gibi isimlerin mermerle çalıştığı işlerinin üretimlerini biz yapıyoruz. Marble İzmir Fuarı’nda son 3 senedir mutlaka sanat eseri sergiliyoruz. Bu sene Marble’a yeni bir konseptle katılacağız. İşin içerisine konsept, tasarım daha fazla girecek. Sanat her zaman Alpay Mermer markasının en ayırt edici ve önemli kısmı olmaya devam edecek” diye konuştu.

Bu yıl “design” ağırlıklı yeni bakış açılarıyla, birlikte çalışmaya başladıkları mimar Deniz Galip ve Deniz Galip Studio ile birlikte farklı bir stand tasarımı ile Marble İzmir’e katılacaklarını belirten Özmen, “Marble İzmir’de her sene ziyaretçilerimizi ve sektörümüzü şaşırtmayı, farklılık ve yenilik katmayı seviyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yeni konseptimizle Dubai, Milano, Londra tasarım haftalarında yerimizi almayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.