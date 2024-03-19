Menemen Serbest Bölgesi’nin dosyası Cumhurbaşkanlığı yolunda

AHMET USMAN / İZMİR

İzmir’in üçüncü serbest bölgesi olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi önceki gün açılırken, kentin 4. serbest bölgesi olacak Menemen Serbest Bölgesi’nde de bir aşama daha aşıldı. Ticaret Bakanlığı bölgenin kuruluş dosyasını tamamladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dosyayı Cumhurbaşkanlığı’na sevk edeceklerini dile getirdi.

30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Menemen Serbest Bölgesi olarak ilan edilen 1 milyon 501 bin metrekare arazi, geçtiğimiz yıl Nisan ayında arazi sahibi Menemen Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmış, ihaleyi Muş merkezli Kay-Sa İnşaat kazanmıştı. Daha sonra ihale katılımcılarından ve söz konusu araziye komşu durumdaki İzmir Serbest Bölgesi’ni işleten İZBAŞ, satış ihalesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Bunun yanında Şehir Plancıları Odası tarafından da bölgeyi serbest bölge ilan eden Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla farklı bir dava daha açıldı.

Önceki gün İzmir ziyareti kapsamında Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin resmi açılışını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, akşamüzeri de AK Parti tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Burada İzmir’in yeni serbest bölgeleri hakkında bilgi veren Bolat, “Açılışını yaptığımız Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde 4 milyar dolar ticaret hacmi bekleniyor. 200 fabrika kurulacak. En fazla 2 sene içinde hepsinin tamamlanacağını göreceksiniz. 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu, 100 bin kişinin oradan ekmek yemesi demek. Ayrıca ülkemize yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıracak” diye konuştu.

Konuşmasında bir başka müjdeli haber daha vereceğini dile getiren Bolat, “Geçen yıl kararı çıkmış olan Menemen Serbest Bölgesi'nin de kurulma çalışmaları dosyası Bakanlığımız tarafından bugün itibarıyla bitirildi. Hayırlı olsun inşallah. Cumhurbaşkanlığımıza sevk edeceğiz. Orada da 200'e yakın yeni fabrika kurulacak. Bunlar tamamen ihracat amaçlı fabrikalar. Ülkemize yabancı şirketler gelecek, yerli şirketlerimiz orada yer alacak. Teknolojiye odaklı ve ülkemize teknoloji ve sermaye girişini de hızlandıracak bu iki proje İzmir'e, Ege'ye ve Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacak” dedi.