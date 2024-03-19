Anot Group, Avustralya’ya elektrikli barbekü ihraç edecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 32 bin metrekarelik yüksek teknolojili üretim tesisinde birçok sektöre yönelik inovatif çözümler sunan Anot Group, iç piyasada benzeri olmayan yüzde yüz elektrikli ve üst segment barbekü üretimine başlıyor. Barbekü sektörünün global pazarda önde gelen Avustralyalı bir markayla anlaşma yaptıklarını ve ilk onayı aldıklarını açıklayan Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, “Yüzde yüz paslanmaz çelikten oluşan bir barbekü üreteceğiz. Ayrıca muadillerindeki ızgara yerine yurtdışından özel olarak getirttiğimiz camlar kullanılacağı için daha sağlıklı bir ürün ortaya çıkarmış olacağız. Bunun yanı sıra ergonomik bir tasarıma da sahip olacak. Kullanımı kolay ve temizliği çok pratik olduğu için bu ürünün iç piyasada da ilgi göreceğini düşünüyoruz. Şu anda komponentlerin tedarik sürecindeyiz ve birkaç ay içerisinde Avustralya’ya ilk ihracatımızı yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Firmayla yaptıkları anlaşma kapsamında Türkiye ve Avrupa pazarında tek yetkili satıcı konumunda olacaklarının altını çizen Gönenli, “Avustralya’ya gönderdiğimiz ürünlerin birebir aynısını ilk etapta ciddi adetlerde iç piyasada satmaya başlayacağız. Başlangıçta hedefimiz alt bayilikler oluşturmak. Yapı marketler veya büyük zincir marketlerle de iş birliği yapmak istiyoruz. İlerleyen süreçte online kanallara da başvurabiliriz. İç pazardaki yapılanmamızı tamamladıktan sonra Avrupa’ya açılmak için bir çalışma başlatacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk gazlı barbekü üreticisi olmayı hedefliyor

Yaklaşık iki yıldır gazlı barbekü üzerine de Ar-Ge çalışmaları yaptıkları bilgisini paylaşan Gönenli, seri imalat aşamasına geldiklerini belirtti. Türkiye, Avrupa ve Amerika’da satılan gazlı barbekülerin neredeyse tamamının Çin’den geldiğine dikkat çeken Gönenli, “Türkiye’de hali hazırda gazlı barbekü üretimi yok. Avrupa’da ise daha çok küçük ölçekli butik üretim söz konusu. Türkiye’nin ilk gazlı barbekü üreticisi olmayı hedefliyoruz. Bu konuda da fason üretim yapabiliriz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Testlerden ve gerekli izinleri aldıktan sonra yaz mevsimine kalmadan üretime başlayarak sezonu kaçırmamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Gazlı barbeküde ilk hedeflerinin iç pazar olduğunu vurgulayan Eray Gönenli, ilerleyen dönemde Avrupa, Orta Doğu ve sonrasında bu sektördeki en büyük pazar olan Amerika’ya ihracat yapmayı planladıklarını aktardı. Gerek üst segment elektrikli gerekse gazlı barbekülerin yüzde yüz ithal edilen ürünler olduğuna dikkat çeken Gönenli, böylece cari açığın azaltılmasına bir nebze de olsa katkıda bulanacaklarını dile getirdi.