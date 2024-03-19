Sleep Corner ihracatını artırmaya odaklandı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Mobilya sektöründeki yaklaşık 30 yıllık tecrübeleri ile 2029 yılında Sleep Corner markasını hayata geçirdiklerini paylaşan Sleep Corner Genel Müdürü Murat Dur, şu anda üretimin yüzde 50’sini iç pazara yüzde 50’sini de dış pazara gönderdiklerini belirterek, “İç pazarı önemsiyoruz ve şu anda 100’e yakın bayiimiz var. Ancak kısa-orta vadede rotamızı ihracata çevirdik. Üretimin yüzde 50’si iç pazara, yüzde 50’sini dış pazara gönderiyoruz. En önemli ihracat pazarımız Avrupa ülkeleri. Şu anda mevcut ihracatımız 1 milyon doların üzerinde. Orta vadede ihracatımızı 2 milyon dolar seviyesine taşımak istiyoruz. Avrupa, resesyona ve her türlü ekonomik zorluğa rağmen istikrarlı bir Pazar. Ayrıca kalite anlayışını karşılayabilen ürünler üretiyoruz. Bu yüzden Pazar ağımızı farklı coğrafyalarda genişletmek yerine Avrupa’daki varlığımızı artırmak istiyoruz. Pazarlama ekibimiz Avrupa’da sürekli sahada ve bizlerde gerekli iş bağlantıları için sürekli seyahat ediyoruz. Ayrıca sektörümüzün önemli fuarlarına da katılmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Murat Dur, “Aylık ortalama 3 bin yatak, 1500 civarında da baza ve yatak takımı setleri üretiyoruz. İhracatımız arttığında kapasite artırmamız da gerekecek. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu. Sanayicilerin üretim süreçlerindeki en önemli problemlerinin başında iş gücü konusu geldiğini de paylaşan Murat Dur, “Yaklaşık 50 çalışanımız var. Sanayiciler olarak en önemli problemlerimizin başında nitelikli iş gücüne ulaşamama sıkıntısı geliyor. Maalesef aradığımız elemanları bulamıyoruz. Şu anda gündemde olan bir diğer konu ise çalışma saatleriyle ilgili söz konusu yeni düzenleme. Biz üreterek büyümeye ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Çalışma saatlerinin azalması üretimi de yavaşlatacak ve azaltacaktır. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli kararları almadan önce mutlaka iş dünyasının sesine kulak vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Murat Dur, İş gücü ve çalışma saatleri uygulamalarının yanı sıra yeşil pasaport ve ticari kredi kartları ile ilgili düzenlemelerin de iş dünyası için önemine dikkat çekti. İhracatın artması için sanayicilerin yurtdışına giriş çıkışlarının mutlaka kolaylaştırılması gerektiğini belirten Murat Dur, ticari kredi kartlarında ise taksitlendirmenin belli sınırlar içinde de olsa mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.