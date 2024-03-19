Edaş Yatak, hem kalitesini hem de ürün çeşitliliğini artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB’de 2003 yılında yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda üretime başlayan Edaş Yatak, yatak, baza ve ev tekstili ürünleri üretiyor. Aylık ortalama 30 bin adet bitmiş ürünü müşterilerine sunan Edaş Yatak, 2024 yılında ise kalite ve sağlıklı uyku ürünlerinde çeşitliliği artırmaya odaklandı.

Ayrıca kendi markalarıyla mağazalaşma hedefleri olduğunu da aktaran Edaş Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçyiğit, “Bu yıl spesifik ve daha çok sağlıklı uyku ürünleri ortaya çıkarabilmeye yöneldik. Yılın her günü daha çok yün ve pamuk doğal ürünler üzerine yeni ve farklı ürünler çıkartmaya yönelik Ar-Ge yapıyoruz. İnsan sağlığına faydalı, yazın serin kışın sıcak tutabilecek ürünler üzerinde çalışmalarımız var. Ayrıca 2024 yılını ürün gamını çeşitlendirmenin yanı sıra kalite çalışmalarına ayırdık. 2024 yılında özellikle ev tekstili yorgan ve yastık üretimimize nevresim setini de ekleyeceğiz. Şu anda daha çok kendi mağazalarında ürün satan firmalara mal veriyoruz. Bunu Edaş Yatak Korner Bayiliği şeklinde bayilikler vererek marka bilinirliğini de artırma gayretindeyiz. Edaş Yatak markamızdaki kuzu resminin de ifade ettiği gibi daha çok yim pamuk ve keten gibi doğal ürünleri kullanıp insanların hem sağlığı hem uyku kalitelerini arttırmak yönünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Edaş Yatak olarak üretimin yüzde 70’ini dış pazara, yüzde 30’unu da iç pazara yönlendirdiklerini de paylaşan Murat Koçyiğit, iç ve dış pazara olan satış oranlarını aynı seviyelerde tutarak firmalarını ciro bazında büyütmeyi hedeflediklerini de paylaştı.