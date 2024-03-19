Talebe yetişilmiyor: Yurtdışına gidenlerin ev eşyaları depoları doldurdu

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Türk Lirası’nın değer kaybıyla birlikte ortaya çıkan yüksek enflasyon ve fahiş kira artışları gibi sorunlar, on binlerce kişiyi farklı arayışlara itti. Barınma ihtiyacını kiralık evlerle çözmeye çalışan aileler ve öğrenciler, gider yükünü hafifletmek için evlerini boşaltmak, aileleri ya da arkadaşlarıyla aynı çatıyı paylaşmak durumunda kaldı. Ekonomik çalkantılarla zorlaşan yaşam koşullarında bir çıkış arayan çok sayıda vatandaş ise Avrupa ülkelerinin yolunu tuttu. Kendi işlerini kurarak ya da kalifiye oldukları alanlarda mesleklerini sürdürme düşüncesiyle gittikleri ülkelerde tutunmaya çalışanlarla ev birleşimine giderler, eşyalarını ailelerine ve tanıdık kişilere emanet etmeye başladı. Emanetçi edinemeyenlerin çareyi depolarda bulması da lojistik sektörünün evden eve taşıma ve depoculuk kolundaki iş hacmini büyüttü. Çukurova Bölgesi’ndeki artan talebe yetişmek için depo oluşturmaya hız veren evden eve nakliye firmaları, eşyaları belirli bir ücret karşılığında bu depolarda muhafaza etme çözümünü sürdürüyor.

“Kiracılar kazançların büyük bölümünü ev sahiplerine vermek istemiyor”

Kent merkezindeki 7 evden eve nakliye firmasının eşya depoculuğu yaptığını kaydeden Mersin Yiğit Evden Eve Nakliyat Genel Müdürü Mahmut Yiğit, bu depolarda büyüklüğü 1+1 ile 3+1 arasında değişen yaklaşık 350 evin eşyasının muhafaza edildiğini söyledi. Depolama ücretlerinin evin büyüklüğüne ve eşya durumuna göre aylık 2.000 ila 3.500 lira arasında değiştiğini aktaran Mahmut Yiğit, “Yurtdışına göç başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı evlerini boşaltanların sayısı her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kira fiyatlarının en fazla yükseldiği kentlerin başında gelen Mersin’de, enflasyon karşısında ezilen kazançlarının büyük bir bölümünü ev sahiplerine kira olarak ödemek istemeyen binlerce kişi aileleriyle birlikte yaşamaya başladı. Bu ikametlerdeki eşyaları muhafaza etme ihtiyacı da depoculuktaki iş hacmini artırdı. Bölgemizde büyük bir potansiyel var. Yeni talepleri karşılamak için Tarsus bölgesindeki devasa depolardan faydalanabiliriz. Öte yandan daha önce konut bolluğunun yaşandığı kentimizde Suriyeli sığınmacılar, Rusya-Ukrayna savaşı mağdurları ve depremzedelerle yükselişe geçti. Yapı stokunun nüfusa paralel artmamasıyla başlayan konut krizinin büyüyerek devam ediyor” dedi.

Sigortalı depolamanın süresini eşya sahibi belirliyor

Doğanay Taşıma ve Depolama Genel Müdürü Serkan Doğanay ise geçen yıl 3,5 milyon lira maliyetle yaklaşık 800 metrekare alan üzerine kurdukları depoyu güvenlik personeli ve kamera sistemiyle koruduklarını aktardı. Eşyaların Akdeniz’in nemli havasından etkilenmemesi için özel bir havalandırma ve istifleme sistemi oluşturduklarını kaydeden Serkan Doğanay, “Çit olarak bilinen tellerle ayrılan bölümlerde özenle paketlediğimiz her evin eşyasını, bir başkasına karışmayacak şekilde muhafaza ediyoruz. Eşya sahibinin depoyu haftalık, aylık ve yıllık kiralamasıyla sigorta kapsamına alınan emanetleri, meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı koruyoruz. İsteyen herkes haftanın 7 günü sabah 08.00 ila akşam 18.00 arasında depomuza eşyasını getirebilir. Aracı olmayana nakliye ve paketleme hizmeti de veriyoruz. Her geçen gün artan talebe yetişebilmek amacıyla yeni projelerin gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için çözüm yollarımızı genişletiyoruz” diye konuştu.