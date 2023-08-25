'KOSBÜK kurulsun, iş dünyası birleşsin'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eltes Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Bozkurt, Kayseri’nin üretim kapasitesi, ticaret hacmi ve ihracat rakamlarının artması için her şeyden önce ortak hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bozkurt, “Şu anda iş insanları, iş dünyası temsilcileri, odalarımız, OSB Müdürlüklerimiz, idari yöneticilerimiz ve siyasilerimizle çok güzel bir frekansta çalışıyoruz. Çok verimli işbirlikleri hayata geçiriyoruz. Ancak bu işbirliklerinin ileri bir boyuta taşınması ve Kayseri’nin özellikle ulusal ve uluslararası sahada daha dinamik ve birlikte bir tablo ortaya koyması için tüm kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek, örneğin kısa adı KOSBÜK olacak şekilde bir platformu hayata geçirebiliriz. Siyasi parti fark etmeksiniz tüm siyasetçilerimizin ve idari yöneticilerimizin de işin içinde olduğu bir yapı kurarak Kayseri’nin faydasına olacak her türlü işte bu platform çatısı altında birlikte hareket etmek bize güç katacaktır” dedi.

Bozkurt, kurulacak olan bu platformun, özellikle kente gelecek yatırımların koordinasyonunda ve devlet tarafından hayata geçirilmesi gereken projeler noktasında Ankara temaslarını hızlandırması bakımından iş dünyasına önemli bir ivme katacağını ifade etti.