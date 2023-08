Takip Et

AMASYA/EKONOMİ

Amasya Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan projelerden modern hayvan barınağı ve içerisinde bulunan hayvan hastanesi sokak hayvanlarına hizmet vermeye başladı.

Hayvanların acil müdahale ve tedavilerinin yapılmasına imkan sağlayan Modern Hayvan Barınağı, bünyesinde barındırdığı hayvan hastanesi ile bir çok hayvana hizmet veriyor. Hayvanlar için röntgen cihazı, ultrason cihazı, ameliyathane, müşahede, karantina odası ve laboratuvar üniteleri bulunan hayvan hastanesinde hayvanların ilk müdahalesi ve tedavileri yapılıyor. Gerekli durumlarda doğum kontrolleri sağlanıyor.

Hayvan dostlarımız için her türlü imkan ve konforun sağlandığı modern bir barınak inşa ettiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Kedi evleri, yabani hayvan bölümü, evcil hayvan bölümü, doğal yaşam alanı bulunan modern bir barınak oldu. Bu barınağımızın bünyesinde bulunan hayvan hastanemizde faaliyete geçti. Bu hayvan hastanemizde sokak hayvanlarımızın hemen hemen her türlü sağlık hizmetlerini gerçekleştirebiliyoruz. Tesisimizde röntgen cihazı, ultrason cihazı, ameliyathane, müşahede, karantina odası ve laboratuvar üniteleri bulunuyor. Hayvanlarımız için dört dörtlük bir yaşam alanı kurduk. Barınağımıza alacağımız her sokak hayvanının aşıları, tedavileri ve kısırlaştırması yapılabiliyor. Ekip arkadaşlarımız ile hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Amasya’mızda bakıma muhtaç ve sokakta hayvan bırakmayacağız” dedi.