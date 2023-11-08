KOSGEB, depremzede 20 bin işletmeyi ayağa kaldıracak

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında Gaziantep’teki işletmelere 750 bin TL’ye kadar destek verileceğini söyledi. Paksoy, Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında depremden etkilenen işletmelere 450 milyon dolarlık destek verileceğini anımsattı. Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrıldığını Gaziantep’in depremden en şok zarar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 1. grupta yer aldığını ve 200 bin TL ile 750 bin TL arasındaki tutarlarla desteklerden faydalanabileceğini bildirdi.

“Gaziantep’ten 20 binin üzerinde KOBİ faydalanabilecek”

Desteklerin yalnızca bu iki ilçeyle sınırlı olmadığını anlatan Paksoy, “Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir. Nurdağı ve İslahiye dışındaki diğer ilçeler de bu grupta yer alıyor. Bu ilçelerimiz de 650 bin TL’ye kadar destek alabilecekler KOBİ’lerimiz ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten faydalanacak.” dedi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep’te 20 binin üzerinde az, orta ve ağır olarak hasar gören işletmelerin tamamının desteklerden yararlanabileceğini kaydeden Paksoy, şu ana kadar binin üzerinde firmanın destek programına başvurduğunu aktardı. Paksoy, “Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek bu programda amacımız, KOBİ’lerimize can suyu vermek. KOBİ’lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.