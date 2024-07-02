'Kruvaziyerde 2 milyon yolcu hedefini rahat yakalayacağız'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir’in kruvaziyer turizmi hedeflerinin yükseldiğini ve bu yıl 2 milyon turist sayısını aşmayı beklediklerini belirtti.

Kruvaziyer turizminde sürekli bir yükseliş ivmesini yaşandığına dikkat çeken Öztürk, “İzmir Limanı’na 21 gemi ile 41 bin 800 yolcu geldi. Ayrıca bin 618 yolcu İzmir’den kruvaziyer gemilerine biniş yaptı. Yılın ilk yarısında Kuşadası’na gelen gemi sayısı 193, yolcu sayısı 248 bin 712 oldu. Ulusoy Çeşme Limanı’na 37 kruvaziyer gemi ile 7 bin 392 yolcu geldi. Sorumluluk sahamızdaki kruvaziyer limanlarına toplam 251 gemi ile 300 bine yakın turist geldi. Kruvaziyer gemileriyle ülkemize gelen yolcu sayısı geçen yıl 1.5 milyon olmuştu. Bu yıl 2 milyon hedefini çok rahat yakalayacağımıza inanıyoruz. Bunun için ülkemizi ve bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Kruvaziyer turizminde nitelikli turist öncelikli hedefimiz olmalı” diye konuştu.

“Büyük ülkeler devasa yatırımlara hazırlanıyorlar”

Jeopolitik risklerin deniz ticaretini olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyleyen Öztürk, “Gemiler Kızıldeniz yerine Güney Afrika rotasını daha sık kullanmaya başlarken, Singapur Limanı gibi Uzakdoğu limanlarındaki sıkışıklık tedarik zincirinde yeni bozulmalar yaratıyor. Konteyner operatörleri Türkiye taşımalarını Kızıldeniz’i by-pass ederek Suudi Arabistan Limanları üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çin ve Rusya, Kuzey Kutup rotasını yeniden canlandırmayı planlıyorlar. Büyük ülkeler ise limanlarını büyütüp modernize edecek devasa yatırımlara hazırlanıyorlar. Diğer yandan konteyner gemi kapasitesindeki daralma, navlunları yukarı taşımaya devam ediyor. Konteyner navlun fiyatları üst üste 8'inci haftada yukarı hareketini sürdürdü. Dünya Konteyner Endeksi, 27 Haziran haftasında yüzde 4 artarak 5 bin 318 dolara yükseldi. Böylece 2 Mayıs’tan bu yana navlunlardaki yükseliş yüzde 96,5'e ulaştı. Navlunlar, Şangay-Rotterdam hattında 6 bin 867 dolardan 7 bin 322 dolara yükseldi” dedi.

“Yunan adaları seyahatleri revaçta”

Kapıda vize uygulamasıyla ile Yunan adaları seyahatlerinin oldukça revaçta olduğunu söyleyen Öztürk, “28 Haziran itibariyle İzdeniz 24 gemi ile Midilli’ye 2 bin 544 yolcu taşıdı. Çeşme-Sakız hattında çalışan feribotların taşıdığı yolcu sayısı 61 bin 717 oldu. Kuşadası’ndan Samos’a ve geçtiğimiz günlerde başlayan Patmos’a ilk altı ayda 32 bin 63 yolcu taşındı. Sadece şubemizin sorumluluk sahasındaki limanlardan Yunan Adaları’na giden yolcu sayısı 100 bine ulaştı” diye belirtti.