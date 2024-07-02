'Eskişehir’in sağlık turizminde geri kalmaması için yetkililer acil harekete geçmeli'

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in sağlık turizmi potansiyeline sahip olmasına rağmen bu alanda geri kalmış bir şehir olarak dikkat çektiğini belirten Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, “Bu durumun nedenleri arasında, şehrin bir havaalanına sahip olmaması ve turizmi teşvik edecek yeterli altyapının bulunmaması yer alıyor. Şehrin bu alanda geri kalmaması için yetkililerin acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

Eskişehir’in sağlık turizminde geri kalmasının başlıca sebebinin şehrin bir havaalanına sahip olmamasından kaynaklandığını dile getiren Köksal, “İstanbul ve Ankara’daki havalimanları kullanıldığı için, yabancı hastaların tercihi genellikle bu şehirler oluyor. Eskişehir’e ulaşımın zorluğu, sağlık turizmi açısından büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Hızlı trenle İstanbul ve Ankara’ya yakın olmasına rağmen, doğrudan ulaşımın olmaması hastaların Eskişehir’i tercih etmemesine neden oluyor. Ulaşım sorunlarının çözülmesi, sağlık turizminin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Havalimanı inşası, bu konuda atılması gereken ilk adımdır” açıklamasında bulundu.

Termal yatırımlar şehrin sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almasını sağlar

Afyonkarahisar termal turizmde büyük bir ilerleme kaydederken, Eskişehir’in bu alanda geri kaldığını aktaran Köksal, “Eskişehir’in de termal kaynakları olmasına rağmen, termal turizmi teşvik edecek çalışmalar yapılmamıştır. Termal turizm, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir alan olmasına rağmen, Eskişehir bu potansiyelini kullanamamaktadır. Afyonkarahisar’da sağlık hizmeti sunan termal otellerin sayısı 6-7’yi geçmiş durumdayken, Eskişehir bu alanda neredeyse hiç adım atmamıştır. Termal turizmin geliştirilmesi, şehrin sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de sağlık turizmini geliştirmek için kapsamlı stratejik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Hasan Hüseyin Köksal, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık turizmi kapsamında, turistlerin sadece sağlık hizmeti alması değil, aynı zamanda şehri keşfetmesi ve konaklaması da gerekmektedir. Bu nedenle, sağlık turizminin kültürel ve turistik faaliyetlerle desteklenmesi önemlidir. Ancak, bu konuda yeterli adımlar atılmamıştır. Sağlık turizmi geniş bir yelpazede ele alınmalı ve turistlerin konaklama süreleri boyunca şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinden yararlanması sağlanmalıdır. Eskişehir’in sağlık turizmi potansiyelini tanıtmak için yeterli reklam ve tanıtım yapılmamıştır. Şehirdeki turistik ve kültürel alanlar, sağlık turizmi kapsamında yeterince tanıtılmamaktadır. Sosyal medyada ve internet aramalarında Eskişehir’in sağlık turizmi ile ilgili bilgi ve reklam eksikliği, şehre olan ilgiyi azaltmaktadır. Eskişehir Valiliği ve Kültür İl Müdürlüğü’nün bu alanda daha aktif rol alması ve şehrin tanıtımını yapması gerekmektedir. Şehrin sağlık turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde tanıtılması, daha fazla turist çekilmesine yardımcı olacaktır.”

Eskişehir’e doğrudan uluslararası uçuşların yapılabileceği bir havaalanının inşa edilmesinin sağlık turizmi açısından büyük bir avantaj sağlayacağının altını çizen Köksal, “Havalimanı eksikliği, şehrin sağlık turizmi potansiyelini sınırlayan en önemli faktördür. Ulaşım sorunlarının çözülmesi, sağlık turizminin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca Eskişehir’in termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve termal turizmin teşvik edilmesi gerekmektedir. Termal oteller ve sağlık merkezleri ile şehre daha fazla turist çekilebilir. Termal turizmin geliştirilmesi, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir alan oluşturacaktır” dedi.

Sağlık turizmine yönelik stratejiler oluşturulmalı

Sağlık turizmi ile ilgili yetkililerin, sektör temsilcilerinin ve uzmanların katılımıyla çalıştaylar düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Köksal, “Sağlık turizmi stratejileri oluşturulmalı ve bu stratejiler doğrultusunda adımlar atılmalıdır. Çalıştaylar, sağlık turizmi potansiyelini ortaya koymak ve bu alanda yapılacak yatırımları belirlemek açısından önemlidir. Eskişehir’in sağlık turizmi potansiyelini tanıtmak için sosyal medya, internet ve diğer iletişim kanallarında aktif bir tanıtım kampanyası yürütülmesi de önem taşıyor. Şehrin sağlık turizmi ile ilgili reklam filmleri hazırlanmalı ve geniş kitlelere ulaşılması sağlanmalıdır. Tanıtım çalışmaları, şehrin sağlık turizmi potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için önemlidir. Bunun yanı sıra sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin, Eskişehir’in kültürel ve turistik alanlarını keşfetmeleri teşvik edilmelidir. Bu amaçla, sağlık turizmi paketlerine kültürel geziler ve etkinlikler de dahil edilmelidir. Eskişehir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri, sağlık turizmi ile birleştirilerek turistler için daha cazip hale getirilebilir” diye konuştu.

Özel sektörün sağlık turizmi alanında yatırım yapmasının teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Köksal, “Sağlık turizmi yatırımları, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Özel sektörün sağlık turizmi alanında yapacağı yatırımlar, şehrin sağlık turizmi kapasitesini artıracak ve daha fazla turist çekilmesine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Eskişehir sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelebilir

Kentin sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelebileceğine vurgu yapan Hasan Hüseyin Köksal, “Eskişehir’in sağlık turizminde geri kalmaması için yapılması gerekenler arasında ulaşımın iyileştirilmesi, termal turizmin geliştirilmesi, stratejik çalıştayların düzenlenmesi, tanıtım ve reklam çalışmalarının artırılması, kültürel ve turistik faaliyetlerin sağlık turizmi ile entegre edilmesi ve sağlık turizmi yatırımlarının teşvik edilmesi yer almaktadır. Şehrin sağlık turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için yetkililerin ve sektör temsilcilerinin işbirliği yapması gerekmektedir. Eskişehir, sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline gelebilir ve bu alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.