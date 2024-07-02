Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu: Mücbir Sebep, ihtiyaçtan öte zorunluluktur

MALATYA / EKONOMİ

Mücbir Sebep Uygulamasının bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk olduğunu ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Mücbir Sebep süresi son kez denilerek, 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmıştı. Eğer mücbir sebep 2 ay sonra sona ererse ertelenen vergi ve SGK borçları dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir üyemizin bunu karşılayacak gücü şuan yok. Mücbir sebep süresinin uzatılması konusunda siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konu sadece ticaret sanayi odasının değil, şehrin gündemi olmalı.

Seçimlerde halktan oy alarak seçilip meclisten maaş alan, memleketinin menfaatlerini korumak için yemin eden vekillerin mücbir sebebinin kaldırılmasının karşısında olmasını istiyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de maliye bakanımıza şehrin halinin net anlatılması lazım. Hem iktidar hem de muhalefet partilerinin vekillerine sesleniyorum. Mücbir sebep konusu ana gündeminiz olmalı. Mücbir sebep süresinin uzatılması ihtiyaçtan öte zorunluluk. Uzatılmazsa hem üreticilerimiz hem de 21 metrekare konteynerde ayakta kalma mücadelesi veren depremzede esnafımız için ciddi sorunları beraberinde getirecek. Uygulamanın 5 yıl sürdüğü Van depremi örneğinde olduğu gibi, depremzede firmalarımız toparlanıncaya, iş yerleri teslim edilinceye kadar mücbir sebep hali devam etmelidir” dedi.