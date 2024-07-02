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Antalya Büyükşehir’den çiftçiye destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma anlayışı ile maliyetleri sürekli artan çiftçilere, slajlık mısır tohumu, zeytin fidanı ile hayvancılık yapan üreticilere yem ile süt yemi desteğini sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Antalya Büyükşehir’den çiftçiye destek
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ANTALYA 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarımsal üretim nedeniyle maliyetleri sürekli artan hayvancılığın yoğun olduğu Elmalı ilçesinde 52 üreticiye bin 700 kilogram Manavgat ilçesinde de 75 çiftçiye bin dekar alanda ekilmesi için 137 çuval verimliliği yüksek, kuraklığa dayanıklı silajlık mısır tohumu hibe ettiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesinde de S.S Beyrebucak Köyü Sulama Kooperatifi üyesi çiftçilere 700 adet zeytin fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere çeşitli tarımsal destekte bulunması üreticileri de sevindirdi. Manavgat’ın Çardak mahallesi (köy) Muhtarı Musa Poyraz  “Arazilerimizin tekrar yeşermesi için tohum ihtiyacımız belediyemiz tarafından karşılanıyor. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını üreterek sağlamaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için bu tür destekler çok önemli” dedi.

Elmalı ilçesi Yuva mahallesinde büyükbaş hayvancılık yapan Ahmet Kalın da, besicilerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kalın, şöyle konuştu:

‘’Son zamanlarda artan yem fiyatları üreticiyi zora soktu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin süt yemi desteğiyle yem masrafımız yarıya düştü. Bölgemizin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Süt üretimi anlamında bölgemizde en çok üretim yapan mahalleler arasındayız. Günümüz koşullarında girdi maliyetlerinin artması besicilik yapmayı zorlaştırıyor. Besicilerin her şeyi pahalı. Bunun yemi, samanı yoncası var. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hayvancılarımıza her zaman destek veriyor.’’

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