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GTO üyelerine Alibaba.com’un e-ihracat hizmetlerinde yüzde 10 indirim

Gebze Ticaret Odası ve platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki yetkili temsilcisi ve iş ortağı Tradefive arasında indirim protokolü imzalandı. GTO üyeleri, Alibaba.com’un e-ihracat hizmetlerinden bir yıl boyunca yüzde 10 indirimle yararlanacak.

Haber Merkezi
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GTO üyelerine Alibaba.com’un e-ihracat hizmetlerinde yüzde 10 indirim
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EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) ve dünyanın lider işletmeler arası (B2B) e-ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki yetkili temsilcisi ve iş ortağı Tradefive arasında indirim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında GTO üyeleri e-ihracat süreçlerine yönelik sunulan hizmetlerden liste fiyatları üzerinden 1 yıl süre ile yüzde 10 indirimli olarak yararlanmalarını sağlayacak.

GTO, e-ticaret hacminin artırılmasına destek olmaya devam ediyor

Protokol detaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Üyelerimizin ve dolayısıyla ülkemizin ihracat ve e-ticaret hacminin artırılmasına destek olmak, yeni ihracatçıların dış ticaret ekosistemine katılımına yardımcı olmak, üyelerimizi uluslararası pazarlara taşıyacak altyapı çözümleri ile buluşturmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara Oda olarak devam ediyoruz. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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