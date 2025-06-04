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Vahap Seçer: “Bereketin sofralardan taştığı, gençlerin özgürce yaşadığı günler yakın”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yayınladığı mesajla ‘Kurban Bayramı’nı kutladı. Seçer, “En kısa zamanda hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği günlere ulaşacağız” dedi.

Haber Merkezi
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Vahap Seçer: “Bereketin sofralardan taştığı, gençlerin özgürce yaşadığı günler yakın”
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MERSİN/EKONOMİ

Mesajında dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Kurban Bayramı’nı karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, “Bu bayram sevdiklerimizle bir araya gelerek gelenek ve göreneklerimizi yaşatacak, birlik içinde bu güzel günleri yaşayacağız. Bayramın birleştirici ruhuyla, son dönemde ülkemizin yaşadığı zorlukları el birliği ile aşacak, en kısa zamanda hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği günlere ulaşacağız. İnanıyorum ki bolluk ve bereketin sofralardan taştığı, emeklilerimizin torunlarına, işçilerin evlatlarına bayramın coşkusunu yaşatabildiği, gençlerin gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşadığı günler yakın” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu bayramda da görev başında olduğunu vurgulayan Vahap Seçer; herkese hoşgörünün daim olduğu, bereket, afiyet ve memnuniyet dolu bir bayram diledi.

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