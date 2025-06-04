İSO 500 listesinde 3 DOSAB firması yer aldı

EKONOMİ (BURSA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 – 2024 listesinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden (DOSAB) 3 firma yer aldı. Üretimden net satışlara göre listede Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 23’üncü sırada, Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 202’nci sırada, Hitachi Astemo Turkey Otomotiv A.Ş. de 282’nci sırada yer aldı. Firmaların üretimden net satışları 80 milyar lira, net satışları ise 120 milyar lirayı aştı. Tofaş’ın üretimden net satışları 65.8 milyar lira olurken, net satışları 106.1 milyar lira oldu. Tofaş’ın istihdamı ise 5 bin 680.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, “DOSAB olarak, firmalarımızın gösterdiği bu başarıyı, bölgemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonunun bir yansıması olarak görüyor; bu başarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğine olan inancımızı yineliyoruz. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımıza başarılarının devamını diler, ülkemiz sanayisine kattıkları değer için kendilerini tebrik ederiz” dedi.