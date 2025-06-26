Uluslararası Güreş Turnuvası Kocaeli’nin ev sahipliğinde başladı

Kocaeli

Kocaeli, sporda uluslararası düzeyde bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonuyla kent genelinde spor altyapısını güçlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez güreş dünyasının önemli bir buluşmasına kapılarını açtı. Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Kocaeli’nde başladı.

Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Tacikistan, Gürcistan, Amerika, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’dan yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın resmi açılışı, 27 Haziran Cuma günü saat 16.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla yapılacak.

Turnuvada Grekoromen stil 55-63-72-82-97 kg ile kadınlar 50-55-59-65-72 kg eleme ve yarı final maçları gerçekleştiriliyor. 27 Haziran’da Grekoromen 60-67-77-87-130 kg ile kadınlar 53-57-62-68-76 kg müsabakaları yapılacak.

Serbest stil karşılaşmaları ise 28 Haziran Cumartesi günü 57-65-74-86-97 kg ve 29 Haziran Pazar günü 61-70-79-92-125 kg kategorilerinde yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türk güreşinin babası anısına

Bu yılki turnuva, “Türk Güreşinin Babası” olarak anılan efsane sporcu Yaşar Doğu anısına düzenleniyor. Samsun’un Kavak ilçesinde doğan Yaşar Doğu, hem serbest hem de grekoromen stilde Avrupa şampiyonlukları kazanmış, 1948 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya almış, 1951’de ise Helsinki’de Dünya Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı.