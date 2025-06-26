Viaport Marina, 2025 Pirat Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Kocaeli

Viaport Marina, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2025 faaliyet programı kapsamında düzenlediği Pirat Türkiye Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Türkiye genelinde 7 ayaktan oluşan Pirat Ligi’nin ardından gerçekleşecek büyük final, Bayramoğlu Yelken Kulübü’nün himayesinde 27-29 Haziran tarihleri arasında ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları bir araya getirecek.

Viaport Marina’da halka kapalı olarak organize edilecek Pirat Türkiye Şampiyona heyecanını sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla takip etmek mümkün olacak. Yarışların her gün 11:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. 29 Haziran’ da gerçekleşecek final yarışlarının ardından saat 18:00’ de Viaport Marina Yat Limanı Ofisi önünde düzenlenecek ödül töreniyle sporculara ödülleri takdim edilecek. Çekya’nın Lipno Gölü’nde 26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda, ülkemizi temsil edecek 3 Pirat teknesi bu organizasyonun ardından belli olacak.