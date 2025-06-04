Kahramanmaraş Motofest’i 3 günde 78 bin vatandaş ziyaret etti

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kahramanmaraş Motofest, üç gün boyunca 78 bin ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin kültür, sanat ve spor hayatında unutulmaz bir iz bıraktı. Festival, Türkiye’nin 81 ilinden gelen motosiklet tutkunlarının ve müzik severlerin akınına uğradı.

Başkan Hanifi Toptaş önderliğinde her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle sosyal yaşama renk katan Onikişubat Belediyesi, bu kez Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet severleri Kahramanmaraş’ta buluşturdu. Festival boyunca kamp alanlarında binlerce çadır kuruldu, doğa turlarıyla şehrin eşsiz güzellikleri keşfedildi, müzikle coşku doruğa ulaştı.

Konserler ve yarışmalar büyük ilgi gördü

Festivalin ilk gününde sahne alan Grup Anavarza ile Kanun Azap & Ahmet Özhan Güven, açılışa enerjik bir başlangıç yaptı. İkinci gün Hande Ünsal’ın sahne performansı binlerce kişiyi coştururken, final günü ise Oldu O Zaman, Touche ve İlyas Yalçıntaş’ın konserleriyle festival adeta müzik şölenine dönüştü.

Motofest'te sadece müzik değil, heyecan da hiç eksik olmadı. Motosiklet güzellik yarışması ve yavaş gitme gibi eğlenceli ve ödüllü yarışmalarla festival alanı adeta bir adrenalin merkezi haline geldi. Katılımcılar arasında yapılan çekilişlerde ise kask, mont, intercom ve çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

Festival süresince ücretsiz kamp alanlarında konaklayan binlerce katılımcıya her sabah sıcak çorba ikramı yapılırken, düzenlenen doğa yürüyüşleri ve Ali Kayası turlarıyla Kahramanmaraş’ın doğal zenginlikleri de tanıtıldı. Yerel esnaf ve ülke çapında ünlü motosiklet bayileri de festival alanındaki stantlarda ürünlerini sergileyerek katılımcılara özel indirimler sundu.

Başkan Toptaş: “Motofest, Kahramanmaraş’ın enerjisini Türkiye’ye gösterdi”

Festivalin ardından açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Kahramanmaraş Motofest, sadece bir motosiklet buluşması değil, aynı zamanda dostlukların kurulduğu, doğanın, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği çok özel bir festival oldu. Şehrimizin potansiyelini tanıtmak adına çok önemli bir adım attık. Üç gün boyunca 78 bin kişiyi burada misafir etmek bizim için gurur verici. Onikişubat Belediyesi olarak sosyal ve kültürel yatırımlarımız sürecek” dedi.

Onikişubat Belediyesi, festivale gelen yoğun ilginin ardından Motofest’i hem geleneksel hem de uluslararası hale getirmek için çalışmalarını başlattığını da duyurdu.